Micky van de Ven wordt tijdens ontbijt plots gefilmd en uitgelachen

De selectie van Tottenham Hotspur kan nog altijd lachen om een opstootje tussen en . Laatstgenoemde zette gister (donderdag) zijn handtekening onder een contract bij The Spurs, waar hij Van de Ven dus weer tegenkomt. James Maddison speelt hier middels een Instagram Reel op in.

Kudus maakt voor een bedrag van zo’n 63 miljoen euro de overstap van West Ham United naar Tottenham. De oud-Ajacied wordt zodoende ploeggenoot van Nederlander Van de Ven, waarmee hij op 19 oktober 2024 een behoorlijk opstootje had.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de wedstrijd tussen Tottenham en West Ham (4-1) kreeg Kudus het in de slotfase aan de stok met Van de Ven. De aanvaller deelde schop uit aan de Nederlander, die op dat moment al op de grond lag. Vervolgens kreeg Van de Ven ook nog een duw in het gezicht. Uiteraard moest Kudus inrukken met een rode kaart, die hem een schorsing van liefst vijf wedstrijden opleverde.

Van spanning lijkt nu geen sprake meer. In een ludieke video op Instagram, gedeeld door Maddison, is te zien hoe hij eerst Van de Ven filmt en daarna de camera richt op Kudus. Op dat moment verschijnt ook het bekende opstootje tussen de twee in beeld. Lachend vraagt Maddison: “Gaat het goed, maat?”

Van de Ven en Kudus reageren allebei met een knipoog onder de video. De kou lijkt dus uit de lucht tussen de voormalig kemphanen.

