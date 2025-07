Moro opent eerste interview bij Ajax in het Nederlands

spreekt al enkele woorden Nederlands, zo maakt hij duidelijk in zijn eerste interview op het clubkanaal van Ajax. De Spaanse buitenspeler stelt zich in enkele woorden in het Nederlands voor aan de supporters.

Na lang wachten kon Ajax dinsdagochtend eindelijk de komst van Moro wereldkundig maken. De buitenspeler komt over van Real Valladolid en heeft tot medio 2030 getekend in de hoofdstad. In zijn eerste interview met de clubkanalen krijgt Moro de vraag of hij al wat Nederlands spreekt. “Ik weet hoe ik me moet voorstellen”, antwoordt hij in het Spaans. “Ik ben Raúl”, gaat hij vervolgens in het Nederlands verder.

Dat Moro zich nu speler van Ajax mag noemen, vindt hij ‘spannend’. “Ik heb lang naar deze dag verlangd en nu ben ik eindelijk hier”, gaat hij verder. “Ik kom bij een club met een rijke geschiedenis en met een grote naam in Europa. Om zo’n grote en belangrijke stap te zetten in mijn loopbaan, geeft me een beetje zenuwen.”

Moro komt goede vriend tegen

Bij Ajax treft Moro in Lucas Rosa een oude bekende. De Braziliaanse verdediger kwam afgelopen winter over van Valladolid, waar hij anderhalf jaar met Moro had gespeeld. “We speelden op dezelfde vleugel en voelden elkaar goed aan. Het is fijn hem weer terug te zien.” Voor zijn komst naar Ajax heeft Moro met Rosa gesproken over de club en de stad. “Hij heeft alleen maar mooie dingen gezegd. Toen ik hem vertelde dat het bijna rond was, zei hij dat ik me snel thuis zal voelen, dat de groep fijn is en de stad fantastisch.”

