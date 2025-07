Ajax heeft droomaanwinst Raúl Moro eindelijk binnen

Ajax gaat zich versterken met , zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De Spaanse vleugelaanvaller komt over van Real Valladolid en gold als het toptarget voor de Amsterdammers. Moro heeft een contract tot medio 2030 getekend in Amsterdam en gaat spelen met rugnummer 7.

Ajax hoopte zich afgelopen winter al te versterken met Moro. In wat zijn laatste wedstrijd voor Valladolid had moeten worden, liep hij echter een breuk in zijn sleutelbeen op, waardoor de transfer niet doorging. De Amsterdammers haalden uiteindelijk Oliver Edvardsen voor de positie van linksbuiten. Echter, Moro kan ook uitstekend aan de rechterkant uit de voeten, dus besloot Ajax deze zomer een nieuwe poging voor hem te wagen.

Inmiddels is die transfer helemaal rond en mag Moro zich Ajacied noemen. Volgens De Telegraaf betaalt de nummer twee van Nederland een bedrag van 9,5 miljoen euro voor de Spanjaard, wat middels bonussen nog met 1,5 miljoen euro kan toenemen. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri ligt de transfersom echter op twaalf miljoen euro. Met de komst van Moro heeft Heitinga er weer een optie bij op de flanken. Afgelopen seizoen werd de rechterkant onder Francesco Farioli voornamelijk ingevuld door Bertrand Traoré en Steven Berghuis.

Moro speelde in zijn jeugdopleiding voor Club Gimnàstic Manresa, Espanyol en Barcelona, om in 2019 naar Lazio te verhuizen. Namens de Italianen kwam hij twintig keer in actie in de hoofdmacht, waarin hij een assist gaf. Lazio verhuurde Moro aan Ternana en Real Oviedo, waarna hij in de zomer van 2023 bij Valladolid terechtkwam. Die club nam hem na een huurperiode van een seizoen definitief over van Lazio. In totaal speelde Moro 65 duels voor de Spaanse laagvlieger, waarin hij zeven treffers maakte en elf assists gaf. Op het EK Onder 21 maakte hij indruk met zijn dribbels en twee assists.

