‘Transfersom Moro valt hoger uit dan gedacht’

De transfer van naar Ajax is inmiddels helemaal rond, zo meldt Sacha Tavolieri op X. De Belgische transferjournalist meldt echter dat de transfersom hoger uitvalt van de eerder genoemde elf miljoen inclusief bonussen.

Ajax wacht al lange tijd op het definitief bevestigen van de komst van Moro. De Amsterdammers waren eind juni al akkoord met Real Valladolid over een transfer van 9,5 miljoen euro plus maximaal 1,5 miljoen euro aan bonussen. Toch kon de deal niet definitief worden beklonken, omdat de Spaanse degradant midden in een overname zat.

Inmiddels heeft Alex Kroes in gesprek met Ajax TV zonder zijn naam te noemen bevestigd dat de transfer van Moro zo goed als rond is. In de tussentijd hebben Francesco Farioli en Erik ten Hag met respectievelijk FC Porto en Bayer Leverkusen nog wel geprobeerd de deal te kapen, maar daar zijn ze niet in geslaagd. Moro wilde namelijk enkel naar Amsterdam.

Volgens Tavolieri is de deal tussen Ajax en Valladolid nu helemaal rond. De transferexpert maakt echter melding van een hogere transfersom dan de eerder genoemde elf miljoen euro inclusief bonussen. Ajax zou namelijk een bedrag van twaalf miljoen euro overmaken naar Spanje voor de komst van Moro.

🇪🇸 Raúl Moro deal with Ajax Amsterdam’s now completely done around €12M transfer fee. Real Valladolid left winger’s about to sign a 5 years deal. #mercato #RVCF pic.twitter.com/c5IafqZo7g — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 12, 2025

