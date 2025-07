Kroes bevestigt inkomende transfer bij Ajax: 'Zijn we heel blij mee'

De overgang van Raúl Moro van Real Valladolid naar Ajax is zo goed als in kannen en kruiken. Dat bevestigt technisch directeur Alex Kroes in een uitgebreid interview met Ajax TV. Er staat komende zomer echter nog veel meer te gebeuren in de hoofdstad, zo laat hij weten.

Afgelopen zomer was het al een drukke transferperiode voor Kroes en dat zal deze zomer opnieuw zo zijn. Ajax hoopt flink wat overbodige spelers uit te zwaaien en gaf al een statement aan een zevental spelers, in de hoop om transfers wat te bespoedigen. Vooralsnog zwaaide Kroes Jakov Medic (Norwich City) en Kristian Hlynsson (FC Twente) al uit, terwijl Jordan Henderson in Zeist afscheid nam van Ajax. Chuba Akpom, Carlos Forbs, Borna Sosa, Christian Rasmussen, Jay Gorter en Branco van den Boomen zijn ook al verwezen naar ‘kleedkamer 2’ en mogen ook opzoek naar een nieuwe club.

Artikel gaat verder onder video

Qua inkomende transfers is het vooralsnog rustiger bij Ajax. Vooralsnog versterkte de club zich alleen met doelman Vítezslav Jaros, die wordt gehuurd van Liverpool. Er komen echter nog meerdere transfers aan. "We zijn heel dicht bij een heel mooie transfer van een speler uit Spanje. Daar zijn we heel blij mee", stelt Kroes.

"We hebben een eerste keeper kunnen halen. Daar ben ik ook heel tevreden mee", gaat de technisch directeur verder over Jaros. Naast de Tsjechische goalie is Ajax nog bezig met Joeri Heerkens, die moet overkomen van Sparta Praag. "We zijn nog druk bezig met een jongen, die vroeg of laat het stokje van hem zou kunnen overnemen op goal."

Kroes bezig met puzzelen bij Ajax

Verder is het vooral de bedoeling dat veel overbodige spelers Ajax gaan verlaten deze zomer. "Het is echt puzzelen", erkent Kroes. "Het is stapje voor stapje. Eén, twee spelers weg en dan iets kunnen invullen. Het belangrijkste is daarbij dat we continu praten over de stapjes die we zetten. De staf is op de hoogte van de sportieve wensen, die hebben ze zelf deels bepaald. Maar ook de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden die eraan gekoppeld zijn. Dat is een heel mooi spel waar we dagelijks met elkaar mee bezig zijn om die puzzel zo goed mogelijk te leggen."

Directeur voetbal Marijn Beuker stelt vervolgens dat Ajax 'een vrij heldere visie' heeft over de spelers die naar de hoofdstad moeten komen. "Dan ga je daar naartoe werken. Als je eerlijk bent, zijn een aantal zaken niet in balans. Dat proberen we goed te managen. Idealiter zijn er zes, zeven rollen of spelers die je wil toevoegen, maar de realiteit zal ook zijn dat je er in deze transferwindow maar twee of drie kan invullen."

Kroes is het daar volledig mee eens. "Idealiter ga je er nog een aantal spelers bij halen. Dat ga je pas kunnen doen als er ook spelers vertrekken. Maar een aantal spelers laten we liever niet vertrekken. Dat zijn Taylor, Hato, Sutalo, de bekende namen. Die jongens proberen we bij elkaar te houden. Anderen proberen we door te selecteren om de balans en het spelersniveau echt beter te krijgen dan een jaar geleden", besluit hij.

