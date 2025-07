'Roefs staat door vertrek van Donnarumma mogelijk voor toptransfer'

staat mogelijk alsnog voor een vertrek bij NEC. Volgens het Franse L'Équipe staat de doelman van Jong Oranje in de belangstelling van LOSC Lille, als opvolger van Lucas Chevalier. De Franse doelman staat op het punt om de overstap te maken naar Paris Saint-Germain.

Roefs was eerder deze zomer in beeld bij Ajax als doelman voor de toekomst, maar de vraagprijs die NEC hanteerde voor de 22-jarige goalie was de Amsterdamse club te gortig. Daarop schakelde Ajax door naar Joeri Heerkens van Sparta Praag en die deal is bijna beklonken. Roefs leek zich op te kunnen maken voor nog een jaar bij NEC, maar nu moeten de ambitieuze Nijmegenaren alsnog vrezen voor een vertrek van de talentvolle doelman.

Het heeft alles te maken met een heuse keeperscarrousel die op gang lijkt te komen in Frankrijk. De kans bestaat namelijk dat Gianluigi Donnarumma komende zomer vertrekt bij Champions League-winnaar PSG. De 26-jarige Italiaans international heeft nog een contract tot medio 2026 in het Parc des Princes, maar de gesprekken over een contractverlenging zitten al een tijdje muurvast.

Om nog wat te verdienen aan de doelman zal PSG hem deze zomer dus moeten verkopen. Aan interesse is overigens geen gebrek, want zowel Manchester City als Manchester United zijn bereid om de Italiaan over te nemen. Ondertussen krijgt de Franse kampioen alvast naar de opvolging, en daarvoor is het uitgekomen bij de 23-jarige Chevalier die onder contract staat bij Lille.

Chevalier heeft zijn jawoord al gegeven aan PSG, dat momenteel onderhandelt met Lille over de transfersom. Naar verluidt verlangt Les Dogues een transfersom van zo'n veertig miljoen euro voor de Franse goalie, die vooralsnog 127 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van de Franse club speelde. Een deel van de transfersom kan mogelijk bij NEC terechtkomen, want Roefs is een van de kandidaten om Chevalier op te voegen. De keeper van Jong Oranje heeft in Nijmegen nog een contract tot medio 2028, waardoor de club een flinke som kan vragen voor Roefs. De Gelderse club verlangt naar verluidt zes miljoen euro voor de 1,93 meter lange doelman. Ook Guillaume Restes van Toulouse FC staat op de lijst bij Lille.