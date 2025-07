Orlando Pirates maakt korte metten met PSV-gerucht: 'Sensatiezucht!'

Orlando Pirates heeft ontstelt gereageerd op het gerucht dat de wereld in werd geslingerd over hun speler Relebohile Mofokeng. Volgens diverse Zuid-Afrikaanse media zou de twintigjarige aanvaller interesse genieten van PSV, maar daar is volgens de club niets van waar. Orlando Pirates spreekt dan ook van 'onjuiste, onverantwoordelijke en schadelijke' beweringen.

In verschillende Zuid-Afrikaanse media, waaronder Soccer Laduma, dook dinsdag het bericht op dat PSV wel oren zou hebben naar de twintigjarige Mokofeng. Volgens Soccer Laduma zou PSV zo'n 120 miljoen rand, omgerekend een kleine zes miljoen euro, over hebben voor de 1,66 meter lange linksbuiten.

Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad drukte het Zuid-Afrikaanse gerucht ook al vrij snel de kop in. "PSV heeft volgens onze bronnen geen 100 miljoen Zuid-Afrikaanse rand geboden op Relebohile Mofokeng, zulks in reactie op de vele vragen over deze speler. En ook geen 99 miljoen rand. Voorlopig speelt het niet heel concreet, dus het verhaal valt voor onze site even over de rand."

Inmiddels heeft ook Orlando Pirates gereageerd. "Wij willen graag officieel verklaren dat de club geen dergelijk bod heeft ontvangen", steekt de Zuid-Afrikaanse club van wal via de officiële kanalen. "De beweringen in het artikel zijn niet alleen onjuist, maar ook onverantwoordelijk en schadelijk. Als publicatie met een lange geschiedenis in het Zuid-Afrikaanse voetbal wordt van Soccer Laduma verwacht dat het de hoogste journalistieke normen hanteert, gebaseerd op feiten, nauwkeurigheid en verantwoordelijkheid. Helaas heeft het in dit geval gekozen voor sensatiezucht in plaats van de waarheid."

De Zuid-Afrikaanse club spreekt verder van 'misleiding voor het publiek'. "Daarnaast leidt het ook onnodig af en heeft tot doel zowel de speler als de club te destabiliseren op een cruciaal moment in onze voorbereidingen op het komende seizoen", klinkt het. "Orlando Pirates blijft zich inzetten voor het welzijn van onze spelers en zal blijven handelen in hun belang. We roepen alle media op om af te zien van het publiceren van ongeverifieerde berichten die bedoeld zijn om onrust te zaaien met het oog op meer clicks."

