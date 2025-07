Pijnlijke conclusie voor Feyenoord: ‘Dit kun je niet meer op Priske afschuiven’

mist de openingsfase van het nieuwe seizoen bij Feyenoord met een spierblessure, die hij opliep op de training. Afgelopen seizoen kampten de Rotterdammers ook al met veel spierblessures, waardoor dit volgens clubwatcher Mikos Gouka extra ‘pijnlijk’ is. Waar vorig seizoen werd gezegd dat dit door de trainingsmethoden van Brian Priske kwam, kan Feyenoord dat daar inmiddels niet meer op afschuiven.

Paixão ontbrak afgelopen weekend in de wedstrijdselectie van Feyenoord tegen Union Sint-Gillis (1-1). De Braziliaan was geblesseerd geraakt en maandag werd duidelijk dat hij het begin van het seizoen mist. Zodoende moet Robin van Persie het waarschijnlijk zonder zijn sterspeler doen in de voorrondes van de Champions League. “De kans is groot dat hij die niet kan spelen en dat is een pijnlijke constatering”, begint Gouka in de AD Voetbalpodcast. “Je moet de beste speler missen tijdens een wedstrijd waarin het geld verdiend moet worden. Wat nog pijnlijker is: het is een spierblessure.”

Feyenoord kampte vorig seizoen met de nodige spierblessures onder Priske, die in februari het veld moest ruimen. “Ze hebben toen gezegd: we weten waar het aan ligt, dit komt niet meer voor.” Afgelopen seizoen werd geïmpliceerd dat de problemen kwamen door de trainingsmethoden van de Deen. “Maar we zitten nu in de fase dat je het niet meer op Priske kan afschuiven. Ze hebben een nieuwe performance coach, en dat moet allemaal klikken. Nu hoop je dat ze de juiste sleutel hebben gevonden. Een spierblessure in deze fase is gewoon pijnlijk, want experts zeggen dat dit te voorkomen is.”

Dat Paixão nu met een spierblessure kampt, heeft volgens Gouka ook gevolgen voor zijn mogelijke transfer naar Olympique Marseille. “Je gaat geen speler met een spierblessure kopen. Als je zeker weet dat hij in augustus weer speelt, dan kan het alsnog natuurlijk. Het lijkt mij wel een belemmering voor een transfer”, stelt de clubwatcher. “Het heeft een dubbele kant: je houdt hem mogelijk langer, maar je mist hem in de Champions League. En daar staan heel veel belangen op.”

Puzzel voor Van Persie

De absentie van Paixão levert Van Persie een flink hoofdpijndossier op. “Igor is de man geweest afgelopen seizoen”, gaat Gouka verder. “Je hoopt voor Steijn dat hij niet 80% van de doelpunten moet maken om Feyenoord wedstrijden te laten winnen. Sauer komt eraan, Diarra hebben ze gekocht. Alleen dat staat nog niet meteen zo hoog als Paixão.” Ook Anis Hadj Moussa is nog niet zo beslissend als Paixão dat afgelopen seizoen was.

