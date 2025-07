PSV kan niet gerust zijn: 'Ik verwacht nog beweging rond Saibari'

PSV moet nog rekening houden met belangstelling in . Clubwatcher Rik Elfrink verwacht dat er nog wat gaat gebeuren rondom de creatieveling op het Eindhovense middenveld. Voor lijkt de kans kleiner dat hij vertrekt.

Malik Tillman werd recentelijk aan Bayer Leverkusen verkocht en dus zal PSV er alles aan doen om niet nog een belangrijke pion in de middelste linie te verlieven. Saibari kan ook belangstelling rekenen, maar clubs werden nog niet concreet. Als zij nog komen, zullen ze een flink bedrag moeten betalen volgens Elfrink van het Eindhovens Dagblad. "Saibari heeft recentelijk zijn contract verlengd, tot 2029. En daarvan zal PSV zeggen, zoals AZ dat bij Mijnans doet: Luister, wij hebben al veel verkocht en we hoeven niet te verkopen. Dus ik verwacht dat hij alleen bij een exceptioneel bod een stap zal maken", zegt de clubwatcher in de AD Voetbalpodcast.

Toch kan de bal dan wel aan het rollen zijn gebracht, als een andere club PSV een te lage aanbieding voor Saibari doet. Elfrink weet ook dat een speler zelf een transfer ook kan pushen. "Stel dat AC Milan met een bod van 37 miljoen komt. Conformeert hij (Saibari, red.) zich dan aan de wensen van PSV of zet hij zijn hakken dan in het zand? Dat is moeilijk te voorspellen, maar dat er rond Saibari nog beweging gaat komen verwacht ik eigenlijk wel."

Andere steunpilaren op het middenveld

De interesse in Jerdy Schouten is volgens Elfrink 'wat geluwd' en de clubwatcher verwacht dat Veerman aan het begin van komend seizoen nog bij PSV speelt. Ook hij heeft zijn contract onlangs verlengd en dat is volgens Elfrink 'harstikke goed'. "Hij is voor PSV een heel belangrijke speler die ze niet graag zien vertrekken. Dat kan natuurlijk wel gebeuren, als Italiaanse of Spaanse clubs op hem gaan duiken. Maar dat zijn niet de clubs die doorgaans megabedragen betalen." Elfrink denkt dat de bedragen die PSV graag voor Veerman ziet, andere clubs te gortig zijn. "Bij Veerman moet je toch wel aan 25, 30 miljoen denken voordat ze hem weg zullen doen. Dat is niet direct wat je als subtopper in Spanje of Italië neerlegt. En vanuit Engeland heb ik niks gehoord over of er belangstelling is voor Veerman."

