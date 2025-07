‘Ook Mark van Bommel keert terug bij PSV’

Met de naderende transfer van naar PSV kan de club zich ook op gaan maken voor een terugkeer van zijn vader, clubicoon Mark van Bommel. De oud-trainer en zijn schoonvader Bert van Marwijk waren de afgelopen jaren namelijk veel geziene gasten in de stadions waar (klein)zoon Ruben speelde.

Ruben van Bommel moet bij PSV op de linksbuitenpositie de opvolger worden van Noa Lang. Laatstgenoemde vertrekt vrijwel zeker voor maximaal 27 miljoen euro naar Napoli. PSV wil doorpakken en zo snel mogelijk een akkoord bereiken met AZ over de aanvaller, die tot 2020 in de jeugd van PSV speelde.

Artikel gaat verder onder video

Van Bommel kwam de afgelopen twee seizoenen tot 73 officiële wedstrijden, waarin hij zeventien keer trefzeker was en zesmaal de assist leverde. Bij veel van die wedstrijden was vader Mark aanwezig, schrijft het Eindhovens Dagblad: “Zelfs als Mark de volgende ochtend om 10.00 uur moest trainen bij zijn club Antwerp, reed hij heen en weer van België naar Alkmaar om zijn zoon te zien spelen.”

“Met zoon Ruben keert ook Mark van Bommel dus straks weer terug bij de club”, vervolgt de lokale krant. De betrokkenheid van Mark van Bommel bij de carrière van zijn zoon zou alleen maar zijn ‘geïntensiveerd’, na zijn vertrek bij Antwerp. Ook opa Van Marwijk was veelal aanwezig op de tribunes. “Mooi was zijn intense vreugde na een fraaie goal in de play-offs. Hij wist niet hoe snel hij de herhaling op een scherm moest bekijken", aldus het ED.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Bosz verklapt wanneer Pepi zijn rentree voor PSV kan maken 🔗

👉 PSV spot naast Van Bommel en Smit nóg een AZ-speler als versterking 🔗

👉 Talent (20) vertrekt naar buitenland: 'PSV was te langzaam'🔗

👉 PSV richt vizier op spits met één interland voor Frankrijk 🔗

👉 ‘Volgende CL-ploeg spreekt met Bakayoko over transfer’ 🔗