Saibari onthult: ‘Hij was de enige PSV-speler die nog geloofde in het kampioenschap’

Waar de rest van de PSV-selectie het geloof in het kampioenschap van afgelopen seizoen in maart al kwijt was, zag het als enige nog zitten. Dat onthult in gesprek met Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

PSV stond in de winterstop van het afgelopen seizoen nog zes punten bovenaan in de Eredivisie, maar kende daarna een gigantische ineenstorting. Ajax begon tegelijkertijd juist bijna alles te winnen en werd koploper, met een voorsprong van negen punten op de ploeg van Peter Bosz. In een ongekende neergang verkwanselde Ajax de voorsprong en werd PSV alsnog kampioen.

Artikel gaat verder onder video

Toen Ajax PSV met 2-0 versloeg, eind maart, leek de titelrace helemaal voorbij. “Eigenlijk zag niemand het meer zitten”, geeft Saibari toe. “Ryan (Flamingo, red.) wel. Hij wilde na die nederlaag tegen Ajax niet opgeven en was toen eigenlijk de enige die er echt nog in geloofde en ons meenam.”

Flamingo nam het team op sleeptouw, maar echte overtuiging kwam pas later bij Saibari: “Bij mij begon het geloof pas terug te keren toen Ajax van FC Utrecht (0-4 op 20 april, red.) verloor en de voorsprong van negen punten ineens begon te slinken. Ik weet van vorig jaar nog hoe dat kan voelen, omdat wij toen ook ver voorstonden en even een dipje hadden. Dat is niet lekker, maar we kwamen er doorheen.”

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Ultimatum PSV voor De Jong bekend 🔗

👉 Maaskant linkt transfer Gasiorowski naar PSV aan Huijsen 🔗

👉 Kassa rinkelt bij Ajax door transfer van Noa Lang 🔗