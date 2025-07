'PSV pakt door en bereidt bod voor op Nederlander die in Championship speelt'

PSV heeft concrete interesse in en bereidt momenteel een bod voor op de Nederlandse middenvelder van Sheffield United. Dat meldt de Belgische transferjournalist Sacha Tavolieri op X.

Hamer werd enkele weken geleden ook al in verband gebracht met PSV. Volgens clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad was de 28-jarige Nederlander aangeboden in het Philips Stadion. De Eindhovenaren zouden de komst van de van de 1,69 meter lange rechtspoot overwegen en hem 'een interessante speler vinden'.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens bleef het even stil rondom PSV en Hamer, maar inmiddels weet Tavolieri te melden dat daar op korte termijn nog wel eens verandering in kan komen. De Eindhovenaren hebben volgens de Belgische transferjournalist namelijk de focus volledig op de middenvelder van Sheffield United. PSV zou dan ook een bod aan het voorbereiden zijn.

Het is niet bekend hoe hoog het eerste PSV-bod zal gaan zijn en de vraagprijs van Sheffield United voor Hamer is ook onduidelijk. De middenvelder ligt bij de club uit de Championship nog vast tot medio 2027. Hamer heeft een Estimated Transfer Value van 13,9 miljoen euro. Het is niet bekend of PSV dat bedrag op tafel wil leggen. Ondertussen zou de club de persoonlijke gesprekken met Hamer al zijn opgestart.

Hamer was jarenlang actief in de jeugdopleiding van Feyenoord, dat hem na een verhuurperiode van een seizoen bij FC Dordrecht verkocht aan PEC Zwolle. Bij de Zwollenaren maakte Hamer indruk, wat hem op een transfer naar Coventry City kwam te staan. Die club verruilde hij in de zomer van 2023 voor Sheffield United, waarmee hij afgelopen seizoen dicht bij promotie naar de Premier League was. In de finale van de play-offs was Sunderland echter te sterk. Hamer kroonde zich wel tot speler van het jaar in de Championship.

