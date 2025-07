Bosz laat zich uit over aanstaande PSV-transfer: 'Mooie en aansprekende stap'

Peter Bosz vindt het een compliment voor PSV dat op het punt staat om de overstap te maken naar de Duitse topclub RB Leipzig. Naar verluidt levert de Belgische vleugelaanvaller de Eindhovenaren een transfersom van zo'n twintig miljoen euro op. Bosz spreekt in ieder geval van een mooie stap voor Bakayoko.

De 22-jarige Bakayoko kwam zes jaar geleden voor 'een appel en een ei' over van Anderlecht en droeg bij aan twee landstitels van de Eindhovenaren. Vooral in het seizoen 2023-2024 was de Belgisch international flink op dreef met veertien doelpunten en veertien assists in 48 officiële wedstrijden. Het leverde Bakayoko de belangstelling van onder meer Paris Saint-Germain op, maar tot een transfer kwam het niet.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen seizoen ging het allemaal net wat minder voor de 1,79 meter lange linkspoot. Hij was dan ook niet altijd meer zeker van een basisplaats bij PSV. In 47 officiële wedstrijden bleef de teller steken op twaalf treffers en 'slechts' drie assists. Desalniettemin was er toch nog flink wat interesse voor de achttienvoudig international van België, maar RB Leipzig lijkt aan het langste eind te trekken.

Bosz krijgt de transferperikelen rondom Bakayoko ook mee. "Als het allemaal rondkomt, is het voor Johan een mooie en aansprekende stap", aldus de oefenmeester in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "En ook een compliment voor ons, als team. Er komen voor spelers gewoon grote clubs als je kampioen wordt. Ook als je zelf misschien niet alles gespeeld hebt.”

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Reactie van Tillman voorafgaand aan afscheidsinterview bij PSV zegt alles 🔗

👉 Vijf clubs benaderen PSV voor Bakayoko, die een keiharde eis heeft 🔗

👉 Luuk de Jong verschijnt ineens op trainingsveld 🔗