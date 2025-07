PSV'er krijgt te maken met malaria-besmetting en verlaat groepstraining

kampt met een malaria-besmetting. De verdediger van PSV traint daardoor niet mee met de groep en is even uit de roulatie, meldt het Eindhovens Dagblad.

Nagalo maakte vorige zomer de overstap van Nordsjaelland naar PSV. Hij kende mede door blessureleed een ongelukkig seizoen en kwam tot slechts zes wedstrijden in de Eredivisie. Door meerdere vertrekken uit Eindhoven hoopt de 22-jarige verdediger uit Burkina Faso dat komend seizoen 'zijn jaar' wordt, maar het seizoen van Nagalo begint in ieder geval ongelukkig.

Nagalo liep de besmetting enkele weken geleden op en leek aardig te herstellen. De afgelopen dagen had hij echter weer klachten en kon hij niet voluit trainen. In overleg werd besloten dat individueel trainen even beter zou zijn. Nu pakt hij weer wat rust; het is niet duidelijk wanneer Nagalo weer aansluit bij de groepstraining van PSV.

De Eindhovense formatie is momenteel op trainingskamp in het Duitse Marienfeld, waar het zich voorbereidt op het eerste officiële duel van het nieuwe seizoen. Op 3 augustus treft het Go Ahead Eagles in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, zes dagen later begint PSV de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

