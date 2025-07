Rafael van der Vaart maakt diepe indruk op Estavana Polman: 'Hij geeft er echt álles voor op'

Estavana Polman is dolgelukkig met 'haar' Rafael van der Vaart. De handbalster is momenteel actief in Roemenië, waardoor de oud-voetballer heen en weer pendelt. "Hij geeft echt alles voor ons op", stelt Polman.

Polman en Van der Vaart hebben al negen jaar een relatie, maar het duo is lang niet altijd samen. Laatstgenoemde is tijdens het voetbalseizoen nog veel actief als analist, onder andere bij de NOS en Ziggo Sport. En dat terwijl Polman in Boekarest verblijft, waar ze speelt voor Rapid Bucaresti. Van der Vaart doet er echter alles aan om zoveel mogelijk bij zijn familie te zijn. "Hij reist constant heen en weer", vertelt Polman aan de Story. "Het is echt een groot offer."

Het is onduidelijk hoe lang Polman nog in Roemenië actief is, maar ze hunkert al naar het moment dat ze weer in Nederland woont, samen met Raf en dochter Jesslyn. "Ik kijk er echt naar uit om met z’n drieën weer een thuis in Nederland te hebben." Polman is ook allesbehalve uitgekeken op de voormalig speler van onder meer Ajax en Real Madrid. "Ik ga ervan uit dat wij de rest van ons leven bij elkaar blijven, dus ik kan nog heel lang naar zijn hoofd staren", zegt ze lachend.

Mogelijk neemt het koppel in de toekomst nog meer kinderen. "Ik vind kinderen heel leuk", zegt Polman. Van der Vaart is het daarmee eens, maar lijkt iets minder enthousiast dan zijn partner. "Ik wil nog graag meer kinderen, hoor. Maar ik ben meer iemand die zegt: 'We zien het wel.'" Ook denken Polman en Van der Vaart na over trouwen. De handbalster dolt wel eens met de analist door te zeggen dat je eigenlijk maar een keer moet trouwen in je leven. Van der Vaart trouwde in 2005 met Sylvie Meis, maar het duo ging acht jaar later weer uit elkaar. Toch houdt Polman haar opties open. "Als het straks allemaal goed voelt en we hebben een huisje in Nederland..."

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

