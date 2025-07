‘Sparta spot opvolger gewilde Lauritsen bij Eredivisie-degradant’

Sparta Rotterdam heeft in beeld als mogelijke opvolger voor , zo weet Mounir Boualin van SoccerNews. De boomlange spits staat op de nominatie te vertrekken uit Rotterdam, waarna Sparta is uitgekomen bij het gedegradeerde RKC Waalwijk.

Sparta lijkt deze zomer afscheid te gaan nemen van Lauritsen. De Noorse spits staat in de belangstelling van het Japanse Júbilo Iwata, terwijl ook verschillende clubs uit de Championship hem volgen. De aanvaller zou concreet in beeld zijn bij Oxford United, Millwall en Hull City, dus houdt Sparta serieus rekening met een vertrek.

De Rotterdammers zijn daarom al op zoek naar de opvolger van Lauritsen en zijn daarvoor uitgekomen bij Zawada. De Pool wil graag weg bij het gedegradeerde RKC en heeft een vergelijkbaar profiel met Lauritsen. Volgens Boualin heeft de spits recentelijk al gesproken met de clubleiding van Sparta, maar is er nog geen contact geweest tussen beide clubs over de transfer. Bij een vertrek van Lauritsen is de verwachting dat dit snel kan veranderen.

Zawada gold afgelopen seizoen als een van de lichtpuntjes bij RKC. In 29 duels in alle competities wist de aanvoerder van de Waalwijkers elf keer het net te vinden. Daarmee heeft hij zich niet alleen in de belangstelling van Sparta gespeeld. Volgens ESPN is namelijk ook sc Heerenveen in de markt voor de Pool. De Friezen versterkten zich onlangs al met Dylan Vente, maar zijn komst zou los staan van de belangstelling voor Zawada.

