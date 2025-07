Terugkijken: Zo verliep de loting van de derde voorronde Champions League

Maandagmiddag om 12.00 uur start de loting voor de derde kwalificatieronde van de Champions League, waarin Feyenoord instroomt. De wedstrijden in de voorlaatste voorronde voor het miljardenbal worden gespeeld op 5 of 6 augustus en op 12 augustus. Naast de tegenstander wordt ook geloot welke teams beginnen met een thuiswedstrijd.

Feyenoord kent zes mogelijke tegenstanders in de derde voorronde. Twee daarvan, OGC Nice en Fenerbahce, stromen net als de Rotterdammers in deze ronde in, maar ook de winnaars van de wedstrijden SK Brann - RB Salzburg en Viktoria Plzen - Servette FC uit de vorige ronde kunnen uit de koker rollen.

Feyenoord in de derde voorronde Champions League

De overige wedstrijden in het Champions Path De winnaar van SK Brann - RB Salzburg neemt het op tegen Club Brugge.

De winnaar van Rangers FC - Panathinaikos speelt tegen de winnaar van Viktoria Plzen - Servette FC.

OGC Nice en Benfica spelen tegen elkaar. Feyenoord kent de tegenstander Feyenoord speelt tegen Fenerbahce in de derde voorronde van de Champions League. Wedstrijd 4, 5 en 6 De winnaar van HNK Rijeka - Ludogorets speelt tegen de winnaar van FC Noah - Ferencvaros. De winnaar van Hamrun Spartans - Dynamoi Kiev speelt tegen de winnaar van Pafos FC - Maccabi Tel Aviv. De winnaar van FK Shkëndija - FCSB speelt tegen de winnaar van Shelbourne FC - Qarabag FK. Wedstrijd 3 De winnaar van Lech Poznan - Bredablik speelt tegen de winnaar van Lincoln Red Imps - Crvena Zvezda. Wedstrijd 2 De winnaar van KuPS - Kairat Almaty speelt tegen de winnaar van Slovan Bratislava - Zrinjski Mostar. Wedstrijd 1 De winnaar van FK RFS - Malmö FF speelt tegen de winnaar van FC Kopenhagen - FC Drita. De loting begint De loting is van start met het Champions Path. Champions Path Naast het League Path, de route die Feyenoord moet afleggen om de competitiefase van de Champions League te bereiken, wordt er ook geloot voor het Champions Path. Deze route is weggelegd voor - de naam zegt het al - de kampioenen van de mindere competities. Geen van deze teams is al geplaatst voor de derde voorronde, dus na deze loting is bekend welke 'winnaar van' uit de tweede voorronde tegen welke andere 'winnaar van' zal spelen. Welke teams zitten bij Feyenoord in de koker? Feyenoord vermijdt als geplaatst team de volgende teams, die in dezelfde koker zitten:

Benfica (Portugal)

(Portugal) Club Brugge (België)

(België) De winnaar van Rangers FC (Schotland) - Panathinaikos (Griekenland) In het geval dat Feyenoord de play-offs haalt, heeft het een ongeplaatste status en kan het Benfica en Club Brugge alsnog tegenkomen. Mogelijke tegenstanders Feyenoord Feyenoord treft één van de volgende ploegen: OGC Nice (Frankrijk)

(Frankrijk) Fenerbahce (Turkije)

(Turkije) De winnaar van SK Brann (Noorwegen) - RB Salzburg (Oostenrijk)

(Noorwegen) - (Oostenrijk) De winnaar van Viktoria Plzen (Tsjechië) - Servette FC (Zwitserland) Welkom Welkom bij het liveblog van de loting voor de derde voorronde van de Champions League. Het Europese seizoen van Feyenoord begint over twee weken en vandaag wordt bekend wie de tegenstander wordt.

