Theo Janssen dicht bij stunt met De Treffers na ‘heel prettig gesprek’, maar grijpt mis

Theo Janssen heeft onlangs gesproken met om hem naar De Treffers te halen, zo onthult laatstgenoemde in gesprek met ESPN. De 36-jarige spits vond dit een ‘heel prettig gesprek’, maar besloot zijn carrière bij het Belgische Lommel SK voort te zetten.

Seuntjens leek deze zomer een punt achter zijn carrière te zetten, maar maakte uiteindelijk toch transfervrij de overstap van De Graafschap naar Lommel, actief op het tweede Belgische niveau. Door het afscheid van clubicoon Jan Vreman, de aanstelling van Marinus Dijkhuizen en zijn degradatie naar reservespeler werd het voor Seuntjens geen prettig afscheid in Doetinchem.

De samenwerking met Dijkhuizen verliep dan ook niet zoals gehoopt. “In januari had ik nog een goed gesprek met Dijkhuizen. Hij zag dat ik kon starten”, blikt de aanvaller terug. “Drie dagen later zei hij op tv: ‘Ralf is alleen voor het laatste halfuur.’ Dat was niet fair.” Door de behandeling van zijn trainer, besloot Seuntjens voor het eerst in zijn carrière eerst een gesprek aan te gaan met de trainer van een geïnteresseerde club. Onder meer FC Eindhoven en enkele topploegen op amateurniveau hadden belangstelling.

“Na afgelopen jaar wilde ik gewoon weten hoe een trainer is, want afgelopen jaar was gewoon niet fijn”, legt Seuntjens uit, die daarna aangeeft ook met Janssen te hebben gesproken. “Ik had een heel prettig gesprek met De Treffers, met trainer Theo Janssen. Maar Lommel was prioriteit nummer één en dat ging eigenlijk heel vlot. Het voelde direct goed toen Van As (technisch directeur Lommel SK, red.) me opbelde. Het gesprek met de trainer was ook fijn en mijn rol werd direct duidelijk.”