‘Twee Feyenoord-spelers zitten komende week tegenover Robin van Persie’

Martijn Krabbendam van Voetbal International maakt de balans op bij Feyenoord na het teleurstellende oefenduel van afgelopen zaterdag tegen Union SG (1-1). De clubwatcher van de Rotterdammers verwacht dat en zich deze week mogen melden tegenover trainer Robin van Persie.

Vooral in de eerste helft, waarin Feyenoord met veel potentiële basisspelers op de proppen kwam, was het spel van de Rotterdammers teleurstellend. Belgisch kampioen Union SG kon, met name aan de linkerflank, makkelijk aanvallen. De rol van rechtsbuiten Hadj Moussa wordt bekritiseerd. “Hij zal zich ongetwijfeld deze week tegenover de trainer vinden”, schrijft Krabbendam.

“Waarom zette hij geen druk? En waar was hij in de omschakeling?”, vraagt de clubwatcher zich af. Een andere speler die geen beste beurt maakte tegen Union SG, was spits Ueda. De Japanner kwam nauwelijks in het stuk voor. “Ayase Ueda kan vermoedelijk ook weer beelden gaan bekijken. Waar is toch zijn energie?”, stelt Krabbendam.

“Zo wordt intussen wel duidelijk waarom Feyenoord zo nadrukkelijk op zoek is naar een spits, want Ayase Ueda was weer eens onzichtbaar. Van Persie heeft lang vertrouwen gehad in de Japanner, maar heeft meer nodig dan alleen Ueda wil Feyenoord komende seizoen een rol van betekenis spelen en vooral over een maand kans maken op plaatsing voor de Champions League”, sluit de VI-journalist af.

