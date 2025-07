Woede na ‘seksistische’ tweet van Sjoerd Mossou: 'Grapje moet kunnen'

Sjoerd Mossou heeft zondagavond voor woede gezorgd op X. De journalist van het Algemeen Dagblad maakte een grapje over de belabberde penaltyserie op de finale van het EK Vrouwen tussen Engeland en Spanje. Bij Voetbalpraat wordt de columnist geconfronteerd met de ophef rondom zijn tweet.

De finale tussen Engeland – Spanje eindigde in 1-1, waardoor strafschoppen voor de beslissing moesten zorgen. Opvallend genoeg konden maar weinig spelers de zenuwen in bedwang houden, want er werden maar liefst vijf penalty’s gemist. Uiteindelijk kwam Engeland als Europees kampioen uit de strijd en won het de penaltyreeks met 3-1.

Artikel gaat verder onder video

Na de wedstrijd meldde Mossou zich op X met de tweet: “Penalty’s nemen is het nieuwe achteruit inparkeren.” Dit schoot bij een aantal twitterraars in het verkeerde keelgat, waardoor de journalist zich al snel moest verontschuldigen: “Grapje hè. Verder zijn vrouwen heel goed in heel veel dingen!”, schreef hij direct.

Toch bleven de boze reacties binnenstromen onder de tweet van Mossou. Bij Voetbalpraat, het programma waar de journalist maandagavond te gast is, wordt hij geconfronteerd met zijn grap. “Laat vooropstellen: ik ben een warm pleitbezorger van vrouwenvoetbal. Ik ben ook helemaal niet van de discussie of het wel of niet op de nationale tv mag en dat soort onzin. Alleen je mag toch wel ooit een grapje maken?”, vraagt Mossou zich af. Milan van Dongen is het eens: “Ik kon er ook wel om lachen.”