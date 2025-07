'Van Persie krijgt na keuze voor Bijlow nieuw keepersdilemma voor de kiezen'

Robin van Persie bevestigde dinsdag dat Bijlow zijn eerste doelman wordt het komende seizoen. De jeugdexponent krijgt de voorkeur boven , die normaal gesproken zal vertrekken bij Feyenoord. Daarmee lijkt de kous af, maar Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad ziet een nieuw keepersprobleem ontstaan.

“Op voetbaltechnische gronden snapt iedereen die keuze wel”, zegt Mossou in de AD Voetbal podcast. “Bijlow is de betere keeper van de twee. Zeker onder druk, want Wellenreuther was met Bijlow in zijn nek helemaal kwetsbaar. Dan ben je dus geen topkeeper, als je dat blijkbaar mentaal moeilijk vindt.”

LEES OOK: Valente legt uit waarom hij Feyenoord vroeg om rugnummer 40

Toch is daarmee de keeperssoap nog niet voorbij, volgens Mossou. “Je moet je steeds afvragen: ‘Kan Bijlow nog steeds een vaste eerste keeper zijn?’ Dat moet een beetje gaan blijken op het moment dat ze die rol van Wellenreuther gaan invullen. Ga je dan voor een eerste of een tweede keeper?” Van Persie koos Bijlow dan wel als eerste keeper, maar Feyenoord zou bij het aantrekken van een vervanger voor Wellenreuther rekening moeten houden met zijn blessuregevoeligheid.

“Je zou in ieder geval iemand moeten halen die enigszins ervaren is of de strijd durft aan te gaan voor een langere tijd”, stelt presentator Etienne Verhoeff. “Dat is een lastige”, zegt Mossou. “Stel nou dat je een Remko Pasveer-achtige oude lobbes haalt. Dan heb je op zich een prima stand-in voor twee á drie wedstrijden. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat dan gewoon je eerste keeper wordt. Daar zit wel een zeker risico aan”, zegt de columnist. Verhoeff concludeert dat Van Persie een nieuw keepersdilemma voor de kiezen krijgt: “De keuze is eigenlijk: haal je een type Pasveer of een type Roefs? Iemand die jonger is en die eigenlijk nog toekomst heeft.”

