'Geïnteresseerde club trekt zich niks aan van blessure en bereikt akkoord met Paixão'

gaat zijn carrière hoogstwaarschijnlijk voorzetten bij Olympique de Marseille. De linksbuiten van Feyenoord wil deze zomer vertrekken uit Rotterdam en volgens het Franse L'Équipe heeft hij een persoonlijk akkoord getroffen met de club uit de Côte d'Azur. Verder zat de vader van Paixão dinsdag aan tafel met Mehdi Benatia, sportief directeur van OM.

Paixão heeft zichzelf het afgelopen seizoen in de etalage gezet bij Feyenoord, vooral in de tweede helft van het seizoen. Zo speelde de Braziliaan geweldige wedstrijden tegen AC Milan in de Champions League en schroefde hij zijn seizoensstatistieken in de Eredivisie flink op, onder andere met drie goals en twee assists in de uitwedstrijd tegen FC Twente. De 25-jarige buitenspeler acht zichzelf rijp voor een volgende stap en die lijkt nu te komen in de vorm van Marseille.

Na het slechte nieuws van zondag, waaruit bleek dat Paixão een spierblessure heeft opgelopen en even niet inzetbaar is, had Marseille zijn handen van de speler af kunnen halen. Dat gebeurt echter niet. Volgens L'Équipe heeft Paixão ondertussen een persoonlijke akkoord bereikt met OM: voor de buitenspeler ligt een contract van vijf jaar klaar. De Franse krant meldt bovendien dat Feyenoord en Marseille steeds dichterbij elkaar komen en een overstap in het verschiet ligt. "Paixão blijft de topprioriteit van de club", voegt L'Équipe toe.

Dinsdag werd José Paixão daarnaast al gesignaleerd in gezelschap van Benatia, de sportief directeur van Marseille. Zij spraken samen in het InterContinental hotel in de Franse kustplaats, zag Marseillais Dans L'ame op Instagram. De onderhandelingen zijn dus in volle gang en lijken binnenkort afgesloten te worden.

