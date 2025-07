Igor Paixão voert race tegen de klok bij Feyenoord

staat voor een race tegen de klok. Insiders bij Feyenoord melden aan Voetbal International dat zijn inzetbaarheid in de derde voorronde van de Champions League twijfelachtig is. Zaterdag ontbrak de linksbuiten bij de oefenwedstrijd tegen Union Sint-Gillis (1-1).

De belangrijkste aanvaller van Feyenoord raakte vrijdag geblesseerd tijdens de training. Feyenoord hoopt hem te kunnen inzetten in de derde voorronde van de Champions League. Op 5/6 (eerste wedstrijd) en 12 augustus (return) worden de duels in de derde voorronde gespeeld. Feyenoord kan daarin uitkomen tegen Red Bull Salzburg, Fenerbahçe, OGC Nice, Viktoria Plzen, SK Brann of Servette FC.

Artikel gaat verder onder video

Paixão wordt momenteel nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Olympique Marseille. De Fransen zouden zich inmiddels met een tweede bod van meer dan dertig miljoen euro in Rotterdam hebben gemeld. Volgens Voetbal International kan Feyenoord zich niet vinden in de door Olympique Marseille geboden voorwaarden: het geboden bedrag zou 'niet in de buurt' komen van de vraagprijs. De Braziliaan zou zelf al persoonlijk rond zijn over een contract voor vijf seizoenen in Zuid-Frankrijk.

Ook Hancko ontbrak zaterdag in de wedstrijdselectie van Feyenoord. De Slowaak leek lange tijd op weg te zijn naar Al-Nassr, maar begin deze week ging er een streep door die transfer omdat de club uit Saudi-Arabië niets meer van zich liet horen voor de afgesproken deadline. Nadat hij een week apart heeft getraind, is hij nu weer aangesloten bij de groep. Trainer Robin van Persie ziet in de Slowaak 'gewoon een speler voor komend seizoen'.

