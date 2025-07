‘Van Gaal biedt Humberto deze vraag op een presenteerblaadje, maar hij stelt 'm niet’

Marc Dik, een bekende tv-producent, en Story-baas Guido den Aantrekker zijn kritisch op het optreden van Humberto Tan tijdens de laatste aflevering van zijn talkshow. Het tweetal denkt dat de presentator veel meer uit het gesprek met gastheer Louis van Gaal had kunnen halen.

Van Gaal schoof vrijdagavond aan bij Humberto en was opvallend openhartig. De oud-bondscoach vertelde onder meer over de lastige periode waar hij doorheen ging nadat er prostaatkanker bij hem werd aangetroffen. “Van Gaal deelt enorm kwetsbaar (zo kenden we ‘m nog niet) onder andere dat ‘ie door zijn ziekte soms in zijn broek plaste”, schreef Dik op X.

Artikel gaat verder onder video

Daarna schrijft hij met verbazing: “En Humberto gaat gelijk door met ‘het gaat nu goed met je’, in plaats van: ‘Louis wat bijzonder dat je dit deelt, waarom?’ Zo zonde!” Den Aantrekker reageert en is het eens: “Omdat hij, voor zichzelf en de bühne, liever correct is dan journalistiek. Misser dit.”

Dik denkt dat Tan veel meer uit het gesprek had kunnen halen. “Het was echt heel bijzonder wat Louis van Gaal hem op een presenteerblaadje aanbood. Een goede interviewer had er een Sonja Barend-award van kunnen maken. Maar het moest helaas gelijk gezellig worden”, vindt de tv-producent. “Dat dus. Het is bij Van Gaal niet eens lastig – die vertelt het zo als je even doorpakt”, besluit Den Aantrekker.

