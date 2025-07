Van Persie onthult inhoud gesprek met Varela na ernstige blessure Beelen

Robin van Persie zit er helemaal doorheen na de ogenschijnlijk ernstige blessure die heeft opgelopen in de oefenwedstrijd tegen KAA Gent. De oefenmeester maakt duidelijk dat het resultaat hem daardoor ‘gestolen kan worden’. Van Persie maakt ook duidelijk dat hij niets kwalijk neemt en de aanvaller dat ook heeft verteld.

Feyenoord ging zaterdagmiddag op eigen veld met 1-2 onderuit tegen KAA Gent, maar het duel werd volledig overschaduwd door een ogenschijnlijk ernstige blessure bij Beelen na een botsing met Varela. “Dat is het enige waar wij nu aan denken”, begint Van Persie na het duel voor de camera van Feyenoord ONE. “Die wedstrijd kan me gestolen worden, eerlijk gezegd. Iedereen is met zijn gedachten bij Beelen en dat het er niet goed uitziet, spreekt voor zich. Dat vinden we allemaal vreselijk. Het heeft nu helemaal geen zin om over die wedstrijd te praten.”

Hoewel de schrik er dus goed in zat op Varkenoord, werd er zo’n twintig minuten na de botsing besloten om toch verder te spelen. Die keuze heeft Van Persie volledig aan zijn spelers gelaten. “Ik heb de jongens binnen gevraagd of ze wilden doorspelen of niet”, legt de oefenmeester uit. “De spelers hebben even een overleg gehad en ze besloten om toch door te gaan, het laatste halfuurtje van het tweede blok. Ik had beide opties prima gevonden. Je moet kunnen opbrengen op honderd procent verder te spelen. Vandaar de vraag of iedereen daartoe in staat was, zo kort na zo’n vreselijk moment.”

Van Persie neemt Varela niks kwalijk

Aan de kant van Gent was Varela wel enorm aangeslagen, waardoor hij bij de hervatting niet meer terugkeerde op het veld. “Die heb ik nog even gesproken ook, hij was tot tranen geroerd”, geeft Van Persie aan. “Ik heb de beelden teruggezien en daarin zie ik geen intentie, dat heb ik ook tegen hem verteld. Het is ongelukkig, heel vervelend, maar er is geen intentie bij”, besluit de trainer.

