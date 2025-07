Verbazing in Italië: De Bruyne gaat met twee rugnummers spelen

heeft twee rugnummers uitgedeeld gekregen bij Napoli. De transfervrij aangetrokken spelmaker werd zaterdag gepresenteerd met rugnummer 11, maar draagt op de trainingen rugnummer 10. Een situatie waar hij zelf ook van opkijkt.

Het rugnummer 10 wordt in Napels sterk geassocieerd met Diego Maradona, die het droeg tussen 1984 en 1991, en brengt dus grote druk met zich mee. Na Maradona waren er wel de nodige andere spelers die met nummer 10 speelden, maar het nummer is niet meer in gebruik sinds 2006. Mariano Bogliacino was de laatste drager van het historische nummer.

Artikel gaat verder onder video

Er gingen geruchten dat aanwinst Kevin De Bruyne in zijn voetsporen zou treden, maar de Belg gaat met nummer 11 spelen. Wel zal hij nummer 10 dragen op de trainingen. Tijdens zijn perspresentatie werd de Belg gevraagd naar de opmerkelijke situatie.

“In het begin was ik wat verbaasd om het shirt met rugnummer 10 te krijgen, omdat ik natuurlijk wist dat het nummer niet meer in gebruik was. Aan de andere kant is het een eer. Het is een eer van het team en van de club om mij deze verantwoordelijkheid te geven”, vertelde de transfervrij van Manchester City overgekomen routinier.

“Ik denk niet dat het me extra druk geeft. Ik denk dat de druk van zichzelf komt”, voegde De Bruyne eraan toe. “Als je voor grote clubs speelt zoals Napoli, dan is de druk er altijd. Er is een team dat wil winnen, dus je weet wat je als speler en als team moet doen. Maar ik geloof niet dat een rugnummer de druk verhoogt.”

De Bruyne ging de verglijking met Maradona logischerwijs uit de weg. “Maradona is Maradona, hij is een legende van het spel en synoniem aan Napoli. Ik ben dankbaar en trots. Ik ben mijn eigen speler, ik ga mijn werk zo goed mogelijk uitvoeren en hopelijk kan ik het team, de stad en de fans gelukkig maken met goede prestaties.”

