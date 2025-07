Noa Lang zorgt nu al voor verbazing in Napels: 'Opvallende en zeldzame keuze'

gaat met een opvallend rugnummer spelen bij Napoli. De aanvaller neemt afscheid van het nummer 10 waarmee hij speelde bij PSV en kiest voor een aanzienlijk hoger getal.

Of nummer 10 een optie was, is niet helemaal duidelijk. Het nummer wordt in Napels sterk geassocieerd met Diego Maradona, die het droeg tussen 1984 en 1991, en brengt dus grote druk met zich mee.

Na Maradona waren er wel de nodige andere spelers die met nummer 10 speelden, maar het nummer is niet meer in gebruik sinds 2006. Mariano Bogliacino was de laatste drager van het historische nummer. Er gingen geruchten dat aanwinst Kevin De Bruyne in zijn voetsporen zou treden, maar de Belg gaat met nummer 11 spelen.

Lang heeft op zijn beurt gekozen voor nummer 70. De buitenspeler wordt met zijn keuze de opvolger van Gianluca Gaetano, die het nummer droeg totdat hij in januari werd verkocht aan Cagliari.

“Een opvallende en zeldzame keuze in het professionele voetbal”, schrijft journalist Gianluca Di Marzio. “Het past echter bij de uitgesproken persoonlijkheid van de Nederlander, die zowel binnen als buiten de lijnen bekendstaat om zijn flair en eigenheid.”

“Lang is nooit een standaardvoetballer geweest. Zijn techniek en charisma maken hem tot een publiekstrekker, en zijn keuze voor nummer 70 lijkt een bewuste poging om zich direct te onderscheiden in Italië. Geen knipoog naar het verleden, maar eerder een statement.”

