Verrassende Nederlander moet Pléa opvolgen bij Borussia Mönchengladbach

is in beeld om op te volgen bij Borussia Mönchengladbach, zo meldt SoccerNews maandagavond. De Nederlander, die vorig seizoen veel indruk maakte in de 2. Bundesliga bij 1. FC Magdeburg, kan zomaar de opvolger worden van de naar PSV vertrekkende spits.

Door het naderende vertrek van Pléa naar PSV moet Borussia Mönchengladbach op zoek naar een concurrent voor Tim Kleindienst. Kaars, twee jaar geleden nog speler van Helmond Sport, zou in beeld zijn bij Die Fohlen.

De 26-jarige Kaars maakte afgelopen seizoen liefst negentien doelpunten en gaf al eerder aan dat hij inzette op een transfer naar de Bundesliga.

Artikel gaat verder onder video

SoccerNews weet dat Kaars niet de enige kandidaat is om Pléa op te volgen bij Mönchengladbach. Er zouden nog twee andere spitsen in beeld zijn. De namen van deze twee spelers zijn niet bekend bij het medium.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Emoties zichtbaar: Weghorst valt stil na moeilijke vraag van Ajax TV 🔗

👉 ‘De Jong sorteert met nieuwe zaakwaarnemer voor op groot toekomstbesluit’ 🔗

👉 Woerts haalt uit naar voetbalbestuurder: ‘Vreselijke wijsneus’ 🔗