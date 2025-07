Voormalig Oranje-international van de aardbodem verdwenen: 'Onvindbaar, hij reageert nergens op'

Rik Elfrink onderneemt al lange tijd vergeefse pogingen om Otman Bakkal te strikken voor een interview. De oud-speler van onder meer PSV en Feyenoord én enkelvoudig international van het Nederlands elftal is volgens de journalist van het Eindhovens Dagblad echter 'onvindbaar' en reageert helemaal niet op berichten.

De inmiddels veertigjarige Bakkal doorliep de jeugdopleiding van PSV en debuteerde in het seizoen 2003/2004 namens die club in het betaald voetbal. De middenvelder zou uiteindelijk tot 2012 onder contract staan in Eindhoven en in die periode, waarin hij werd verhuurd aan FC Den Bosch, FC Eindhoven én Feyenoord, 164 officiële wedstrijden voor PSV spelen. Daarin kwam hij 27 keer tot scoren en leverde hij acht assists. Het wellicht meest opzienbarende moment in zijn carrière vond plaats in november 2010, toen Bakkal tijdens Ajax - PSV (0-0) door tegenstander Luis Suárez in zijn schouder werd gebeten. In 2009 speelde de middenvelder zijn enige interland voor Oranje: als vervanger van Rafael van der Vaart mocht hij in de slotfase kort meedoen in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Paraguay (0-0). Na zijn PSV-tijd stond Bakkal nog onder contract bij Dinamo Moskou, om zijn loopbaan in 2014 af te sluiten als speler van (opnieuw) Feyenoord.

In de AD Voetbalpodcast is het gebruikelijk dat de verslaggever die daarin te gast is een vraag achterlaat voor de collega die een dag later aanschuift. Johan Inan stelde in de uitzending van maandag de vraag wie de Oranje-international met de minste speelminuten in de geschiedenis is. Elfrink heeft een dag later geen moeite met het antwoord: "Dat moet Bakkal zijn, die speelde namelijk zes minuten in Oranje. Waarom weet ik dat? Omdat ik dat weleens heb uitgezocht", zegt de PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad.

"Bakkal probeer ik eigenlijk al veel langer te strikken voor een interview, maar Otman Bakkal is voor ons onvindbaar óf wil niet in de media", vervolgt Elfrink zijn relaas. "Het is natuurlijk ieders goed recht zijn verhaal wel of niet te doen. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het met hem gaat. Hij zal in Eindhoven nog ergens wonen, denk ik, maar het is niet zo dat je makkelijk contact met hem krijgt. Hij is ook weinig in interviews opgedoken, de laatste jaren. Je hoort er nooit meer wat van, maar mensen proberen het wel want er zijn regelmatig journalisten die me om zijn nummer vragen. Dat heb ik wel, maar hij reageert niet. Dus op een gegeven moment stop je ermee om het te vragen, dan denk je dat mensen daar wel geen behoefte aan zullen hebben", aldus de PSV-watcher. Host Etienne Verhoeff besluit het onderwerp met een oproep aan Bakkal: "Otman, als je dit hoort en je luistert toevallig, bel Rik even terug en vertel even hoe het met je gaat."