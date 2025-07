Zo staat het er nu voor met Marvin Young en PSV

PSV is Marvin Young nog niet uit het oog verloren. Ondanks het akkoord met SC Freiburg over de transfer van Kiliann Sildillia is de komst van Young nog niet van de baan, verzekert De Telegraaf.

Net als Young kan Sildillia uit de voeten als rechtsback en rechter centrale verdediger. Toch is PSV niet van mening dat Young nu overbodig is geworden. Verslaggever Jeroen Kapteijns stelt dat Young nog altijd wordt gezien als een 'talentvolle verdediger met veel doorgroeipotentie'. Daarom wil PSV de negentienjarige back van Sparta Rotterdam nog steeds hebben.

De transfer staat nu weliswaar op een laag pitje, maar is nog niet van de baan. PSV meldde zich al geruime tijd geleden voor Young en bereikte een akkoord met de speler zelf. Sparta mikte echter op een transfersom van liefst zeven miljoen euro, terwijl PSV op dat moment niet verder wilde gaan dan een bod van 2,5 miljoen euro plus 1 miljoen euro aan bonussen. Omdat het contract van Young doorloopt tot medio 2029, kan Sparta hoog in de boom zitten.

Mogelijk komt er schot in de zaak als er 'ontwikkelingen zouden ontstaan rond Adamo Nagalo of Armando Obispo', aldus De Telegraaf. Met name Obispo wordt gezien als een speler die deze zomer zou kunnen vertrekken. Dan komt er ook weer ruimte voor een nieuwe verdediger. Het is denkbaar dat PSV uiteindelijk opteert voor een constructie waarbij Young eerst een seizoen wordt verhuurd aan Sparta en daarna definitief overstapt naar Eindhoven.

Transfers tot dusver bij PSV

PSV staat op het punt om Sildillia voor een bedrag van 5,8 miljoen euro, met 2 ton aan mogelijke bonussen, over te nemen van Freiburg. De regerend landskampioen versterkte zich eerder al met doelman Nick Olij, verdediger Yarek Gasiorowski en linksbuiten Ruben van Bommel. Tegenover hun komst stond de verkoop van Malik Tillman (Bayer Leverkusen) en het transfervrije vertrek van Olivier Boscagli, Richard Ledezma en Walter Benítez.

