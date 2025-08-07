Live voetbal

‘Ajax akkoord over vaste transfersom Itakura, nog in gesprek over laatste details’

Ko Itakura in het trainingstenue van Borussia Mönchengladbach
Foto: © Imago
1 reactie
Niels Hassfeld
7 augustus 2025, 09:48

Ajax en Borussia Mönchengladbach zijn het eens over de vaste transfersom voor Ko Itakura, zo weet Florian Plettenberg van het Duitse Sky. De Amsterdammers gaan een bedrag van tien miljoen euro, exclusief bonussen, betalen voor de Japanner. Over de bonussen wordt nu nog onderhandeld.

Ajax wil de verdediging deze zomer versterken en is daarvoor uitgekomen bij Itakura. De Amsterdammers kregen in die transfer de nodige concurrentie, maar de verdediger wil graag naar de Johan Cruijff ArenA. Begin deze week kwam al naar buiten dat Ajax tot een persoonlijk akkoord op hoofdlijnen was gekomen met de Japanner. Inmiddels is duidelijk dat er een contract voor vier seizoenen met een optie voor nog een jaar klaarligt voor Itakura.

Artikel gaat verder onder video

Ook de onderhandelingen met Borussia Mönchengladbach gaan volgens Plettenberg de goede kant op. De journalist stelt dat Ajax en de Duitse nummer tien het eens zijn over de vaste transfersom. Naar verluidt gaan de Amsterdammers een bedrag van tien miljoen euro overmaken naar Duitsland.

Daarmee is de deal nog niet volledig afgerond, aangezien de Duitse middenmoter een lastige onderhandelingspartner blijkt te zijn. Op dit moment wordt de invulling van de bonussen nog besproken. De verwachting is dat deze tussen de één en drie miljoen euro komen te liggen, waardoor de totale transfersom inclusief bonussen tussen de elf en dertien miljoen euro zal zijn.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ko Itakura in het trainingstenue van Borussia Mönchengladbach

Voormalig Feyenoorder is alternatief van Ajax voor Ko Itakura

  • Gisteren, 19:35
  • Gisteren, 19:35
Hans Kraay junior

Hans Kraay junior voorspelt kampioen van de Eredivisie: 'Dan denk ik toch...'

  • Gisteren, 17:46
  • Gisteren, 17:46
‘Feyenoord trekt stekker uit onderhandelingen en richt zich nog op twee posities’

‘Feyenoord trekt stekker uit onderhandelingen en richt zich nog op twee posities’

  • Gisteren, 14:45
  • Gisteren, 14:45
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Mike
Erkende gebruiker! Meer info
345 Reacties
1.045 Dagen lid
4.735 Likes
Mike
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ik denk wel een aanwinst. En dan heb je een ervaren verdediger en kan je dus een andere verdediger opleiden of zelfvertrouwen geven.

Hahahahahaha en jullie dan
759 Reacties
767 Dagen lid
6.467 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Er was eens een feijenoorder hier die wel wist waar die heen ging 12deman Kameraden, hoeveel Japanners speler er bij Ajax? Hoeveel bij Feyenoord? Wie heeft de dikste knip?maar die heeft wel meer babbels hier

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
345 Reacties
1.045 Dagen lid
4.735 Likes
Mike
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ik denk wel een aanwinst. En dan heb je een ervaren verdediger en kan je dus een andere verdediger opleiden of zelfvertrouwen geven.

Hahahahahaha en jullie dan
759 Reacties
767 Dagen lid
6.467 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Er was eens een feijenoorder hier die wel wist waar die heen ging 12deman Kameraden, hoeveel Japanners speler er bij Ajax? Hoeveel bij Feyenoord? Wie heeft de dikste knip?maar die heeft wel meer babbels hier

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Ko Itakura

Ko Itakura
Team: M'gladbach
Leeftijd: 28 jaar (27 jan. 1997)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
M'gladbach
31
3
2023/2024
M'gladbach
20
3
2022/2023
M'gladbach
24
0
2021/2022
Schalke 04
31
4

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Ajax
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Excelsior
0
0
0
4
Feyenoord
0
0
0
5
Fortuna
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel