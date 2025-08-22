Brobbey krijgt advies: 'Daar wil je gewoon niet dood gevonden worden'

Valentijn Driessen adviseert om niet de overstap te maken naar het Franse Stade Rennais of LOSC Lille. Als het aan de chef voetbal van De Telegraaf ligt, dan zoekt de Ajax spits zijn heil 'dichter bij huis'. Collega Mike Verweij verwacht in ieder geval dat Brobbey in het slot van de transferwindow sowieso nog vertrekt bij Ajax.

Brobbey heeft een uiterst ongelukkig seizoen achter de rug bij Ajax. De 23-jarige spits kwam onder Francesco Farioli tot 44 wedstrijden, maar was daarin slechts zevenmaal trefzeker en gaf zes keer een assist. Het duurde dan ook lang voor de interesse in de Oranje-international op gang kwam. Inmiddels is het spel op de wagen en hebben VfB Stuttgart, AS Roma, Sunderland, Stade Rennais, LOSC Lille en enkele Saudische clubs hem op de korrel. Het Franse Stade Rennais zou zelfs een bod hebben uitgebracht van iets meer dan twintig miljoen euro op de spits, maar lijkt inmiddels toch voor een andere kandidaat te gaan.

In de podcast Kick-off van De Telegraaf komen de transferperikelen ook ter sprake en wordt genoemd dat Stade Rennais geïnteresseerd was en dat Lille zich heeft gemeld. "Dat zijn wel clubs waar hij misschien zijn zelfvertrouwen kan oppoetsen en kan laten zien dat hij wél een goede spits is in een bepaald systeem en op een bepaalde manier. Alleen Brobbey heeft de lat zelf nog vrij hoog liggen. Hij sloeg bij zijn vorige zaakwaarnemer Como af en hij staat ook niet te springen om Stade Rennais", aldus Verweij.

Driessen denkt dat Brobbey er verstandig aan doet om 'dichter bij huis' te blijven. "Op het moment dat je hem ergens in het buitenland parkeert... Daar gaat hij aan onderdoor", verwacht de journalist. "Het is een jongen die gewoon dicht bij zijn familie moet zijn, dicht bij Amsterdam. Hoe dichter bij, hoe beter. Ik kan me voorstellen dat dat echt wel meespeelt bij hem. Hij verpieterde bij Leipzig, hetzelfde gaat gebeuren bij Rennes."

"Rennes is het tweede Brest van Frankrijk. Daar wil je gewoon niet dood gevonden worden", gaat Driessen verder. "Vorige keer hadden we het over Brest, dat is ook dramatisch. En Lille... We zijn er een paar keer geweest, met Ajax onder andere, daar wordt je ook niet blij van. Ik denk dat de omstandigheden waar hij terechtkomt heel belangrijk zijn voor Brobbey. Of hij dit drama-seizoen achter zich kan laten..."

Verweij verwacht alsnog Brobbey-transfer

Uiteindelijk zal Brobbey deze zomer nog wel vertrekken bij Ajax, zo verwacht Verweij. "Er zijn nog wel wat Duitse clubs geïnteresseerd, er is wat sluimerende belangstelling vanuit Italië, Engeland... al is Italië niet heel erg dicht bij huis. Ik denk dat er voor het sluiten van de markt nog wel een club voor hem gaat komen. 25 miljoen euro inclusief bonussen, dat vind ik wel een reëel bedrag. Zeker aan het einde van de transfermarkt, wanneer clubs wat in paniek raken omdat ze toch niet de eerste of tweede keuze hebben kunnen halen. Dan denk ik dat Ajax er wel 25 miljoen euro uit kan halen", besluit de Ajax-watcher.