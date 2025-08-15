Live voetbal 1

Vermoedelijke opstelling Ajax: Heitinga wijzigt basiself op twee plekken

John Heitinga, Davy Klaassen en Steven Berghuis
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
15 augustus 2025, 17:31

Ajax-trainer John Heitinga gaat zijn opstelling voor de uitwedstrijd van zondag (12.15 uur) tegen Go Ahead Eagles waarschijnlijk op twee plekken wijzigen ten opzichte van Telstar-thuis. De oefenmeester van de Amsterdammers verklapte al dat Ko Itakura in de basis zal starten en het is aannemelijk dat ook Oscar Gloukh zijn opwachting gaat maken in de startopstelling.

Ajax opende de competitie afgelopen week met een 2-0 thuisoverwinning op het gepromoveerde Telstar. Het was al met al een moeizame overwinning van de manschappen van Heitinga. Het vorig seizoen zo defensief stabiele Ajax gaf meer doelpogingen weg dan het creëerde tegen de ploeg uit Velsen-Zuid en mocht van geluk spreken dat het met een overwinning van het veld ging in de Johan Cruijff ArenA.

In De Adelaarshorst in Deventer zal Vitezslav Jaros het doel van Ajax verdedigen. Ten opzichte van de wedstrijd tegen Telstar ziet hij waarschijnlijk een licht gewijzigde achterhoede voor zich. Itakura zal centraal achterin de plek innemen van Aaron Bouwman, die niet geheel fit uit de eerste competitiewedstrijd is gekomen. Naast hem staat Youri Baas, terwijl de backposities worden ingevuld door Youri Regeer en Owen Wijndal. Lucas Rosa, vorige week nog op de tribune, zit mogelijk weer op de bank.

Op het middenveld zou het goed mogelijk zijn dat Oscar Gloukh vanaf de aftrap gaat beginnen, dit gaat dan ten koste van Bertrand Traoré die zijn plek als rechtsbuiten waarschijnlijk moet opgeven aan Steven Berghuis. Het middenveld-trio wordt gecomplementeerd door aanvoerder Davy Klaassen en Kenneth Taylor. Rechtsvoorin start Berghuis dus waarschijnlijk, terwijl Raúl Moro opnieuw vanaf links lijkt te beginnen. Net als vorige week start Wout Weghorst in de punt, ook omdat Brian Brobbey ontbreekt.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Jaros; Regeer, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor; Gloukh; Berghuis, Weghorst, Moro.

1 reactie
Al is het vermoedelijk, de 3 punten moeten naar Amsterdam meegenomen worden !!

