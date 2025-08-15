Live voetbal

Heitinga eerlijk over Álvarez-geruchten en verklapt Ajax-debutant in Deventer

John Heitinga
Foto: © Ajax - YouTube
0 reacties
Frank Hoekman
15 augustus 2025, 15:14

Ko Itakura maakt zondag zijn debuut voor Ajax, zo verklapt trainer John Heitinga vrijdagmiddag. De Japanse zomeraanwinst gaat starten in het uitduel bij Go Ahead Eagles. Heitinga reageert ook op de berichtgeving over een mogelijke terugkeer van Edson Álvarez in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax nam Itakura deze zomer voor minimaal 10,5 miljoen euro over van Borussia Mönchengladbach. De oud-speler van FC Groningen nam afgelopen weekend tijdens de competitiestart tegen Telstar (2-0) nog plaats op de tribune, omdat hij nog niet speelgerechtigd was. Afgelopen woensdag werd duidelijk dat de KNVB inmiddels groen licht heeft gegeven.

Artikel gaat verder onder video

Heitinga draait er vrijdag tijdens een persconferentie in de Johan Cruijff ArenA niet omheen. "Ik kan je gelijk vertellen dat Ko zijn debuut gaat maken tegen Go Ahead, daar zijn we blij mee", aldus de trainer. De zeventienjarige Aaron Bouwman, die tegen Telstar zijn debuut in Ajax 1 maakte, is er in Deventer waarschijnlijk niet bij. "Die is niet helemaal fris uit die wedstrijd gekomen, de kans is klein dat hij het gaat halen."

Heitinga duidelijk over terugkeer Álvarez bij Ajax: 'Wat mij betreft altijd welkom'

Uiteraard wordt Heitinga ook gevraagd naar de vermeende interesse van Ajax in Edson Álvarez. De Mexicaan zou op huurbasis moeten overkomen van West Ham United, de club die hem twee jaar geleden nog voor bijna veertig miljoen euro losweekte uit Amsterdam. "Ik kan wel vertellen dat ik graag nog een defensieve middenvelder erbij heb", zegt Heitinga. "Of hij een optie is? Ik weet niet of dat mogelijk is, maar wat mij betreft is Edson altijd welkom. Maar ik weet niet of het haalbaar is. Ik denk dat hij in het verleden heeft aangetoond welke waarde hij voor Ajax kan hebben. Alleen: of het realistisch is, dat weet ik niet", besluit Heitinga het onderwerp.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Directeur voetbal Marijn Beuker en technisch directeur Alex Kroes

Beuker en Kroes doen goede zaken voor Ajax: enorm talent tekent bij

  • Gisteren, 18:41
  • Gisteren, 18:41
Ajax - Telstar

Opvallende naam genoemd: 'Hij is de belangrijkste speler van Ajax, die moet je echt niet laten gaan'

  • Gisteren, 17:45
  • Gisteren, 17:45
Ajax-technisch directeur Alex Kroes

Ajax neemt op één dag afscheid van twee spelers

  • Gisteren, 15:38
  • Gisteren, 15:38
4 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Go Ahead - Ajax

12:15
4,25
4,10
1,80
Wordt gespeeld op 17 aug. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ko Itakura

Ko Itakura
Team: Ajax
Leeftijd: 28 jaar (27 jan. 1997)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
M'gladbach
31
3
2023/2024
M'gladbach
20
3
2022/2023
M'gladbach
24
0
2021/2022
Schalke 04
31
4

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
1
4
3
4
AZ
1
3
3
5
Ajax
1
2
3
6
Feyenoord
1
2
3
7
PEC
1
1
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel