Zaakwaarnemer Álvarez reageert op Ajax-gerucht: 'Moeilijk, maar niet onmogelijk'
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
15 augustus 2025, 15:02

Nathan van Kooperen, de zaakwaarnemer van Edson Álvarez, denkt dat een tijdelijke transfer naar Ajax 'niet onmogelijk is'. De Amsterdamse club ziet in de Mexicaanse middenvelder de ideale controleur in de middelste linie en hoopt hem te verleiden tot een terugkeer.

Afgelopen zomer trok Jordan Henderson de deur achter zich dicht bij Ajax. Een vervanger voor de ervaren Engelsman wisten de Amsterdammers nog niet te presenteren, waardoor trainer John Heitinga gebruik maakte van Jorthy Mokio en Davy Klaassen op die plek. Het duel tegen Telstar, waarin Ajax opmerkelijk veel doelpogingen tegen kreeg, maakte nog maar eens duidelijk dat een defensieve middenvelder geen overbodige luxe is voor Ajax.

In die zoektocht naar een controleur is Ajax dus bij Álvarez uitgekomen. De Amsterdammers willen hem graag voor één seizoen huren van West Ham United, waar hij nog beschikt over een driejarig contract. Dit is echter geen abc'tje, zo kondigde Voetbal International al aan. Iets wat nu ook door ESPN benoemd wordt. Door de financiële situatie zal Ajax eerst ruimte moeten maken alvorens het door kan pakken. Zo hoopt de club op korte termijn afscheid te nemen van onder meer Ahmetcan Kaplan, Sivert Mannsverk en Brian Brobbey.

"Moeilijk, maar niet onmogelijk”, zegt Van Kooperen over een mogelijke huurtransfer van Álvarez. “En zeker niet vandaag of morgen", benadrukt hij. Er zouden meer kapers op de kust zijn en de kans is aannemelijk dat het pas laat in de transferwindow rondkomt. "Vanuit Ajax wordt bevestigd dat een deal heel moeilijk wordt", klinkt het.

Naast het feit dat Ajax ruimte zal moeten maken speelt ook het salaris van Álvarez nog een rol. "Álvarez verdient aanzienlijk meer (naar verluidt 6 miljoen euro per jaar) dan het huidige salarisplafond bij Ajax, dus daar zal een oplossing voor gezocht moeten worden", schrijft ESPN. Wel staat Álvarez open voor een terugkeer naar Ajax, mede door het aanstaande WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Hij wil graag meer speeltijd en is bij West Ham United het kind van de rekening door de speelwijze van trainer Graham Potter.

Kramer
avatar

We wachten af

Edson Álvarez

Team: West Ham
Leeftijd: 27 jaar (24 okt. 1997)
Positie: VM, M (C)
