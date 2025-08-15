Zelfverzekerde Meerdink vastberaden: 'Op een dag is die plek voor mij'

krijgt de hype die rondom hem is ontstaan mee, maar probeert er koel en rustig om te blijven. De 23-jarige spits heeft bij AZ concurrentie van , waardoor hij niet altijd op een basisplaats hoeft te rekenen. Toch is de talentvolle spits ervan overtuigd dat hij op een dag de nummer 9 van de Alkmaarders zal zijn.

AZ-trainer Maarten Martens heeft de luxe dat hij met Parrott en Meerdink twee basiswaardige spitsen tot zijn beschikking heeft. Laatstgenoemde wist vooral in het slot van afgelopen seizoen indruk achter te laten, maar dat heeft hem nog geen basisplaats bezorgd. In het heenduel tegen FC Vaduz, in de derde voorronde van de Conference League, maakte de 22-jarige spits op uiterst fraaie wijze de 3-0. Zijn concurrent Parrott is echter ook op dreef, want na vijf officiële wedstrijden staat de 23-jarige Ier alweer op acht treffers. Waaronder dus eentje in de met 0-1 gewonnen return tegen de club uit Liechtenstein.

Tegen FC Vaduz begon Meerdink in de basis, maar wist hij niet tot scoren te komen. Na afloop vertelt de aanvaller dat hij de vele aandacht wel mee krijgt. "Klopt. Ik zie het allemaal voorbij komen", vertelt hij voor de camera van Ziggo Sport. "Het gaat wel aardig veel over mij. Ik blijf er gewoon heel koel en rustig onder. Ik probeer dagelijks mijn ding te doen, hard te blijven werken en me niet af te laten leiden."

In de heenwedstrijd maakte Meerdink als invaller een zeer fraai doelpunt, waardoor hij de spotlights weer op zich gericht kreeg. "Buiten dat het een wereldgoal was, heb ik te maken met een andere goede spits. Dat is alleen maar gezond. Hij maakt mij beter, ik maak hem beter. Dat er berichten rondgaan dat ik moet spelen, doet mij niet heel veel. Ik probeer dagelijks mijn ding te doen. Troy doet het ook hartstikke goed. Zoals nu maak ik de verdedigers moe, en komt hij erin en maakt hij gelukkig de goal. Dat is alleen maar gezond", vervolgt de spits.

Zelfverzekerde Meerdink hoopt op snel op Oranje

Meerdink maakt in ieder geval duidelijk dat hij zijn contract bij AZ heeft verlengd om te spelen. "Ik moet nog even geduld hebben. Op een dag is die plek voor mij. Ik heb alle respect voor de concurrentiestrijd. Troy doet het hartstikke goed, daar ben ik ook blij mee. Dat houdt me ook scherp. Ik weet gewoon: op een dag ben ik de nummer 9 van AZ", gaat hij zelfverzekerd verder.

"Dat houdt me gewoon scherp en gefocust. Voor nu ben ik gewoon blij met ons team, en ook zeker met Troy Parrott. Ik weet wat me kwaliteiten zijn en waar ik toe in staat kan zijn. Dat gaat me ver brengen denk ik", aldus Meerdink, die tot slot de vraag krijgt wanneer hij in het Nederlands elftal zal spelen. "Ik hoop snel. Ik ken mijn kwaliteiten, en het gaat snel gebeuren dan", besluit hij.