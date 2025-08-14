Live voetbal 16

AZ overleeft 'trainingspartijtje' in Liechtenstein en gaat door in Conference League-voorrondes

Jeroen Zoet Vaduz - AZ
Foto: © Imago
1 reactie
Mingus Niesten
14 augustus 2025, 21:27

AZ heeft de return tegen Vaduz donderdag met 0-1 gewonnen, na een 3-0 thuisoverwinning. De Alkmaarders kregen in Liechtenstein al snel een rode kaart, waarna het tegenhouden geblazen was. Dat lukte goed, en er werd zelfs nog gescoord.

De wedstrijd in Liechtenstein begon met een bizarre openingsfase. Ro-Zangelo Daal pakte al na anderhalve minuut geel en enkele minuten later mocht hij al inrukken. De buitenspeler raakte zijn tegenstander te hoog op het been: na tussenkomst van de VAR kreeg hij rood. Er konden echter wel twijfels worden gezet bij die beslissing.

Wat daarna volgde was een was een grote trainingspartij voor Vaduz. De thuisploeg grossierde in balbezit en speelde bijvoorbeeld in de twaalfde en de 22e minuut goede kansen bij elkaar via Nicolas Hasler en Angelo Campos. Die gingen er echter niet in: AZ hield stand.

In de tweede helft zagen we het zelfde verhaal: de Alkmaarders creëerden amper tot niets en lieten de tegenstander tot aan de eigen zestien komen. De balbezitstatistieken waren dan ook stevig in het voordeel van de thuisploeg. Vaduz kreeg nog wel wat kansen, maar Jeroen Zoet keepte ook een hele goede partij. Enkele keren was hij goud waard.

Vlak voor het einde kreeg AZ een van de schaarse kansen en die leidde dan ook meteen tot een doelpunt. Troy Parrott brak vrij in de zestien en werd onderuit getrokken. De Ier ging zelf achter de bal staan en schoot onberispelijk binnen. Zo werd het in Liechtenstein 0-1, na een 3-0 zege in Alkmaar. De ploeg van Maarten Martens weet ook gelijk wie de volgende tegenstander in de Conference League-voorrondes is: Levski Sofia uit Bulgarije.

1 reactie
