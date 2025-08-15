AZ breekt eigen transferrecord voor Braziliaanse buitenspeler van Maccabi Tel Aviv

AZ gaat zich op korte termijn versterken met Patati, meldt De Telegraaf na berichtgeving van Israëlische bronnen. Naar verluidt gaan de Alkmaarders een transfersom betalen van mimimaal 7,3 miljoen euro voor de Braziliaanse aanvaller van Maccabi Tel Aviv

AZ nam met Ruben van Bommel (PSV), Jayden Addai (Como), Ernest Poku (Bayer Leverkusen) en Mayckel Lahdo (FC Nantes) al afscheid van meerdere buitenspelers. Het leverde de club een flink gevulde portemonnee op en vooralsnog werd slechts Isak Jensen gehaald als versterking voor de zijkanten. Een extra buitenspeler is dus geen overbodige luxe voor trainer Maarten Martens, die naast Jensen nog over Ro-Zangelo Daal en Ibrahim Sadiq beschikt. Myron van Brederode komt niet meer in de plannen voor.

Artikel gaat verder onder video

Enkele dagen geleden sijpelden al de eerste geluiden door over de AZ-interesse in Patati. Daarnaast zou de Alkmaarse club ook voormalig FC Twente-speler Jahnoah Markelo op de radar hebben. Het lijkt er nu dus op dat de keuze is gevallen op de 21-jarige Braziliaan van Maccabi Tel Aviv. Eerder was er sprake van een bod van zo'n vijf miljoen euro, iets wat niet voldoende zou zijn. Inmiddels is er een doorbraak en gaat AZ minimaal zeven miljoen euro neertellen voor de vleugelspeler.

Patati speelde donderdagavond nog mee namens Maccabi Tel Aviv in de derde voorronde van de Europa League tegen Hamrun Spartans (3-1 winst) waar hij als invaller binnen de lijnen kwam. Volgens bronnen zou Patati na de wedstrijd niet zijn meegereisd naar Israël, maar koers hebben gezet richting Alkmaar om de transfer af te ronden. Het is de bedoeling dat de linkspoot na een medische keuring zijn krabbel gaat zetten om een meerjarige verbintenis in Alkmaar.

Mocht AZ daadwerkelijk ruim zeven miljoen neertellen voor Patati, dan zal hij de grootste aankoop in de clubhistorie zijn. In 2007 maakten de Alkmaarders een bedrag van zeven miljoen euro over aan Willem II voor Mounir El Hamdaoui. Ook voor Israëlische begrippen is de overgang van Patati een recordtransfer. Volgens Israëlische media gaat de som voor de Braziliaan die van Eran Zahavi overtreffen. In 2016 ontving Maccabi Tel Aviv 7,2 miljoen euro voor de spits die ook nog uitkwam voor PSV.