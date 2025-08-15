Live voetbal

AZ breekt eigen transferrecord voor Braziliaanse buitenspeler van Maccabi Tel Aviv

AZ-directeur Max Huiberts
Foto: © Imago
2 reacties
Maurice Mazenier
15 augustus 2025, 09:59   Bijgewerkt: 10:15

AZ gaat zich op korte termijn versterken met Weslley Patati, meldt De Telegraaf na berichtgeving van Israëlische bronnen. Naar verluidt gaan de Alkmaarders een transfersom betalen van mimimaal 7,3 miljoen euro voor de Braziliaanse aanvaller van Maccabi Tel Aviv

AZ nam met Ruben van Bommel (PSV), Jayden Addai (Como), Ernest Poku (Bayer Leverkusen) en Mayckel Lahdo (FC Nantes) al afscheid van meerdere buitenspelers. Het leverde de club een flink gevulde portemonnee op en vooralsnog werd slechts Isak Jensen gehaald als versterking voor de zijkanten. Een extra buitenspeler is dus geen overbodige luxe voor trainer Maarten Martens, die naast Jensen nog over Ro-Zangelo Daal en Ibrahim Sadiq beschikt. Myron van Brederode komt niet meer in de plannen voor.

Artikel gaat verder onder video

Enkele dagen geleden sijpelden al de eerste geluiden door over de AZ-interesse in Patati. Daarnaast zou de Alkmaarse club ook voormalig FC Twente-speler Jahnoah Markelo op de radar hebben. Het lijkt er nu dus op dat de keuze is gevallen op de 21-jarige Braziliaan van Maccabi Tel Aviv. Eerder was er sprake van een bod van zo'n vijf miljoen euro, iets wat niet voldoende zou zijn. Inmiddels is er een doorbraak en gaat AZ minimaal zeven miljoen euro neertellen voor de vleugelspeler.

Patati speelde donderdagavond nog mee namens Maccabi Tel Aviv in de derde voorronde van de Europa League tegen Hamrun Spartans (3-1 winst) waar hij als invaller binnen de lijnen kwam. Volgens bronnen zou Patati na de wedstrijd niet zijn meegereisd naar Israël, maar koers hebben gezet richting Alkmaar om de transfer af te ronden. Het is de bedoeling dat de linkspoot na een medische keuring zijn krabbel gaat zetten om een meerjarige verbintenis in Alkmaar.

Mocht AZ daadwerkelijk ruim zeven miljoen neertellen voor Patati, dan zal hij de grootste aankoop in de clubhistorie zijn. In 2007 maakten de Alkmaarders een bedrag van zeven miljoen euro over aan Willem II voor Mounir El Hamdaoui. Ook voor Israëlische begrippen is de overgang van Patati een recordtransfer. Volgens Israëlische media gaat de som voor de Braziliaan die van Eran Zahavi overtreffen. In 2016 ontving Maccabi Tel Aviv 7,2 miljoen euro voor de spits die ook nog uitkwam voor PSV.

➡️ Meer AZ nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Victor Jensen FC Utrecht

Teruglezen: zo verliep de Europese donderdagavond met FC Utrecht en AZ

  • Gisteren, 21:29
  • Gisteren, 21:29
Jeroen Zoet Vaduz - AZ

AZ overleeft 'trainingspartijtje' in Liechtenstein en gaat door in Conference League-voorrondes

  • Gisteren, 21:27
  • Gisteren, 21:27
FC Vaduz - AZ met Conference League-trofee

FC Vaduz - AZ op tv: hoe laat en waar is het duel te zien?

  • Gisteren, 17:00
  • Gisteren, 17:00
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Pietjanhenrdrik
78 Reacties
23 Dagen lid
102 Likes
Pietjanhenrdrik
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Waar blijven de verontwaardigde berichten over zaken doen met Israëlisch clubs ?

Voetbalhoofdstad
272 Reacties
17 Dagen lid
873 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

AZ is cooking, vol voor de aanval voor de 3e plek achter ajax en psv.

Pietjanhenrdrik
78 Reacties
23 Dagen lid
102 Likes
Pietjanhenrdrik
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad achter psv en Feyenoord hahaha

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Pietjanhenrdrik
78 Reacties
23 Dagen lid
102 Likes
Pietjanhenrdrik
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Waar blijven de verontwaardigde berichten over zaken doen met Israëlisch clubs ?

Voetbalhoofdstad
272 Reacties
17 Dagen lid
873 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

AZ is cooking, vol voor de aanval voor de 3e plek achter ajax en psv.

Pietjanhenrdrik
78 Reacties
23 Dagen lid
102 Likes
Pietjanhenrdrik
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad achter psv en Feyenoord hahaha

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Weslley

Weslley
Team: Maccabi TA
Leeftijd: 21 jaar (1 okt. 2003)
Positie: A
Carrière
Wed.
Dlp.
2024
Santos
6
0
2023
Santos
9
0
2023
Santos
0
0
2022
Santos
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
NEC
1
5
3
3
Utrecht
1
4
3
4
AZ
1
3
3
5
Ajax
1
2
3
6
Feyenoord
1
2
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel