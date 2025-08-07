'Ten Hag haalt voormalig Eredivisiekeeper naar Bayer Leverkusen'

Erik ten Hag versterkt de selectie van Bayer Leverkusen met doelman , zo meldt transferjournalist Phlipp Hinze van Sky Deutschland op X. De 34-jarige sluitpost, die we in Nederland nog kennen van zijn vierjarige periode bij Heracles Almelo, komt voor maximaal drie miljoen euro over van RB Leipzig.

Blaswich keepte tussen 2018 en 2022 in totaal 110 wedstrijden voor Heracles, voordat hij bij RB Leipzig terugkeerde in zijn vaderland, waar hij in het verleden onder contract stond bij clubs als Borussia Mönchengladbach en Dynamo Dresden. In Leipzig was de doelman de beoogde tweede keus achter de ervaren Peter Gulácsi, maar kwam hij door blessureleed bij de Hongaar veel meer aan spelen toe dan op voorhand was verwacht. Het leidde in 2023 zelfs tot een eerste oproep voor de nationale ploeg van Duitsland, waar hij uiteindelijk nooit voor zou debuteren.

In de zomer van 2024 maakte Blaswich een transfer binnen de Red Bull-groep en verkaste hij op huurbasis naar de Oostenrijkse tak, Red Bull Salzburg. Namens die club kwam hij afgelopen seizoen tot 22 wedstrijden, waaronder de 1-3 uitzege op Feyenoord in de competitiefase van de Champions League. De Oostenrijkse periode van Blaswich komt na één seizoen alweer ten einde: Hinze schrijft dat Leipzig een akkoord heeft bereikt met Bayer Leverkusen, dat twee miljoen euro plus mogelijk nog een miljoen aan bonussen voor de ervaren keeper betaalt.

Blaswich wordt in Leverkusen naar verwachting de stand-in van Mark Flekken. De Nederlandse doelman kwam eerder deze zomer voor een bedrag van rond de tien miljoen euro over van Brentford. De komst van Blaswich maakt de weg vrij voor een vertrek van de Fin Lukas Hradecky, die volgens Duitse media op weg is naar AS Monaco.

Drukke transferzomer voor Ten Hag

Leverkusen nam deze zomer al afscheid van een aantal grote namen. Zo vertrokken Florian Wirtz en Jeremie Frimpong allebei naar het Liverpool van Arne Slot en werd aanvoerder Granit Xhaka verkocht aan de Engelse promovendus Sunderland. Duits international Jonathan Tah zet zijn loopbaan voort bij Bayern München en reservedoelman Matej Kovár werd verhuurd (met optie tot koop) aan PSV. Tegenover het vertrek van bovengenoemde spelers staat de komst van onder meer Malik Tillman (PSV), Jarell Quansah (Liverpool) en aanvallende middenvelder Ibrahim Maza (Hertha BSC).