NOS begint Studio Sport-seizoen met aangename verrassing voor veel voetbalfans

NOS Studio Sport was zondag te zien zonder Leonne Stentler. Het programma van de NPO waarin de samenvattingen van de VriendenLoterij Eredivisie te zien, werd gepresenteerd door Rivkah op het Veld, terwijl Theo Janssen de analist was.

Stentler deed het afgelopen seizoen de analyses voor Studio Sport, maar veel voetbalfans vonden haar niet geschikt voor die rol. Zo was een veelgehoord argument dat de analist niet echt de diepte in ging en veel open deuren intrapte.

Artikel gaat verder onder video

Die fans zullen zondagavond verheugd hebben opgekeken toen ze om 19.00 naar de NPO 1 schakelden. De presentatie werd gedaan door Op het Veld, terwijl Janssen als analist fungeerde. De naam van Stentler werd niet genoemd, dus het is onduidelijk of dit iets eenmaligs was, of dat de oud-voetbalster dit seizoen niet als analist bij Studio Sport zal verschijnen.

Enkele kijkers van het programma lieten al weten blij te zijn met de wijziging. Janssen wordt omschreven als een 'verademing', terwijl ook de hoop wordt uitgesproken dat de Vitesse-man Stentler het hele seizoen vervangt.