Live voetbal

NOS begint Studio Sport-seizoen met aangename verrassing voor veel voetbalfans

NOS Studio Sport Rivkah op het Veld
Foto: © NPO
1 reactie
Mingus Niesten
10 augustus 2025, 19:51   Bijgewerkt: 20:08

NOS Studio Sport was zondag te zien zonder Leonne Stentler. Het programma van de NPO waarin de samenvattingen van de VriendenLoterij Eredivisie te zien, werd gepresenteerd door Rivkah op het Veld, terwijl Theo Janssen de analist was.

Stentler deed het afgelopen seizoen de analyses voor Studio Sport, maar veel voetbalfans vonden haar niet geschikt voor die rol. Zo was een veelgehoord argument dat de analist niet echt de diepte in ging en veel open deuren intrapte.

Artikel gaat verder onder video

Die fans zullen zondagavond verheugd hebben opgekeken toen ze om 19.00 naar de NPO 1 schakelden. De presentatie werd gedaan door Op het Veld, terwijl Janssen als analist fungeerde. De naam van Stentler werd niet genoemd, dus het is onduidelijk of dit iets eenmaligs was, of dat de oud-voetbalster dit seizoen niet als analist bij Studio Sport zal verschijnen.

Theo Janssen, Rivkah van het Veld, Studio Sport
© NOS

Enkele kijkers van het programma lieten al weten blij te zijn met de wijziging. Janssen wordt omschreven als een 'verademing', terwijl ook de hoop wordt uitgesproken dat de Vitesse-man Stentler het hele seizoen vervangt.

➡️ Meer Stentler-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Fans van PSV

PSV-fans zingen speler van de tegenstander toe

  • Gisteren, 23:06
  • Gisteren, 23:06
PSV-spelers Joey Veerman, Ruben van Bommel en Ismael Saibari

Oppermachtig PSV heeft mede door fouten Drommel kinderlijk eenvoudige avond

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
Perisic kopt PSV op 2-0

Teruglezen: Zo verliep de Eredivisie op deze zaterdagavond met Feyenoord en PSV

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
5 1 reactie
Reageren
1 reactie
2fast4u
1 Reactie
133 Dagen lid
2 Likes
2fast4u
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

wat een onzin om hier een bericht van te maken zeg. hebben jullie niks beters te doen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

2fast4u
1 Reactie
133 Dagen lid
2 Likes
2fast4u
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

wat een onzin om hier een bericht van te maken zeg. hebben jullie niks beters te doen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel