'Bij Feyenoord overbodige Carranza onderhandelt met Bundesliga- én Ligue 1-club'

kan zijn loopbaan mogelijk gaan voortzetten in een Europese topcompetitie. De bij Feyenoord overbodige spits is in onderhandeling met TSG 1899 Hoffenheim en Toulouse FC, zo onthult Voetbal International.

Feyenoord haalde Carranza in de zomer van 2024 transfervrij naar De Kuip. De inmiddels 25-jarige Argentijn werd overgenomen van MLS-club Philadelphia Union en moest in eerste instantie Santiago Giménez en Ayase Ueda boven zich dulden in de pikorde. Na het vertrek van eerstgenoemde naar AC Milan en blessureproblemen bij de Japanner kwam hij na de winterstop vaker in actie. Het absolute hoogtepunt in zijn Feyenoord-tijd beleefde Carranza in de tussenronde van de Champions League, toen hij in het uitduel bij AC Milan met het hoofd de 1-1 maakte waardoor de Rotterdammers doordrongen tot de achtste finales.

Dit seizoen komt Carranza er vooralsnog niet aan te pas. Trainer Robin van Persie geeft de voorkeur aan Ueda en de deze zomer van Benfica overgekomen Casper Tengstedt, terwijl Feyenoord naar verluidt nóg een extra spits wil aantrekken. Carranza mag dan ook uitzien naar een nieuwe werkgever. Inmiddels lijkt er eindelijk beweging rond zijn persoon te ontstaan: "De Argentijn is in onderhandeling met Hoffenheim en het Franse Toulouse. Feyenoord verkoopt hem het liefste, al heeft de club ook nog drie spots vrij voor verhuur aan buitenlandse clubs", schrijft clubwatcher Martijn Krabbendam van VI.