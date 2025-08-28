Live voetbal 6

'Bij Feyenoord overbodige Carranza onderhandelt met Bundesliga- én Ligue 1-club'

Foto: © Imago
Frank Hoekman
28 augustus 2025, 17:27

Julián Carranza kan zijn loopbaan mogelijk gaan voortzetten in een Europese topcompetitie. De bij Feyenoord overbodige spits is in onderhandeling met TSG 1899 Hoffenheim en Toulouse FC, zo onthult Voetbal International.

Feyenoord haalde Carranza in de zomer van 2024 transfervrij naar De Kuip. De inmiddels 25-jarige Argentijn werd overgenomen van MLS-club Philadelphia Union en moest in eerste instantie Santiago Giménez en Ayase Ueda boven zich dulden in de pikorde. Na het vertrek van eerstgenoemde naar AC Milan en blessureproblemen bij de Japanner kwam hij na de winterstop vaker in actie. Het absolute hoogtepunt in zijn Feyenoord-tijd beleefde Carranza in de tussenronde van de Champions League, toen hij in het uitduel bij AC Milan met het hoofd de 1-1 maakte waardoor de Rotterdammers doordrongen tot de achtste finales.

Dit seizoen komt Carranza er vooralsnog niet aan te pas. Trainer Robin van Persie geeft de voorkeur aan Ueda en de deze zomer van Benfica overgekomen Casper Tengstedt, terwijl Feyenoord naar verluidt nóg een extra spits wil aantrekken. Carranza mag dan ook uitzien naar een nieuwe werkgever. Inmiddels lijkt er eindelijk beweging rond zijn persoon te ontstaan: "De Argentijn is in onderhandeling met Hoffenheim en het Franse Toulouse. Feyenoord verkoopt hem het liefste, al heeft de club ook nog drie spots vrij voor verhuur aan buitenlandse clubs", schrijft clubwatcher Martijn Krabbendam van VI.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
423 Reacties
30 Dagen lid
1.446 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Leuk voor die jongen. Beide opties een stap vooruit dan waar hij nu zit.

jabadabadoe
4 Reacties
31 Dagen lid
4 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

3 minuten; bijna een nieuw record. Gaat wel ten koste van de kwaliteit van het taalgebruik.

Freakes
122 Reacties
1.067 Dagen lid
254 Likes
Freakes
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad haha je was weer als eerste

Julián Carranza

Julián Carranza
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 25 jaar (22 mei 2000)
Positie: A (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
-
-
2024/2025
Feyenoord
21
4
2024
Philadelphia
12
6
2023
Philadelphia
33
14

Stand Ligue 1 2025/2026

Ligue 1
GS
DS
PT
1
Lyon
2
4
6
2
Toulouse
2
3
6
3
PSG
2
2
6
4
Strasbourg
2
2
6
5
Lille
2
1
4

Complete Stand

