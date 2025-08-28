Danny Blind loopt vroegtijdig weg uit Ziggo Sport-uitzending: ‘Nooit meer uitnodigen’

Danny Blind is woensdagavond nog vóór het einde van de uitzending weggelopen uit de studio van Ziggo Sport. De oud-bondscoach van het Nederlands elftal had geen zin om te luisteren naar Wytse van der Goot, die alle 36 deelnemende clubs van de Champions League opnoemde.

De laatste kwalificatieduels voor de Champions League werden gister (woensdagavond) afgewerkt en Ziggo Sport deed verslag van de wedstrijd tussen Benfica en Fenerbahçe. De betaalzender zorgde voor analyses, samen met presentator Van der Goot en analist Blind.

Aan het einde van de uitzending werd duidelijk welke 36 clubs gaan deelnemen aan de competitiefase van de Champions League. Van der Goot besloot om deze ploegen één voor één op te noemen als slot van de uitzending. Blind zat hier overduidelijk niet op te wachten.

Nadat de presentator zes clubs heeft opgenoemd, heeft de voormalig bondscoach er schoon genoeg van. “Vind je het vervelend als ik alvast ga?”, onderbreekt Blind. Van der Goot: “Ga jij lekker maar alvast, dankjewel en tot de volgende keer.” Blind staat vervolgens daadwerkelijk op en loopt de studio uit. “Doei, Danny”, zegt Van der Goot tot slot.

‘Danny Blind nooit meer uitnodigen’

Ziggo deelt het fragment op X, maar kan niet bepaald op positieve reacties rekenen. “Heel slechte televisie dit”, zegt de een. “Nooit meer uitnodigen”, trekt de ander een genadeloze conclusie. Sommigen denken dat het slot van de uitzending afgesproken werk is: “Dat ziet iedereen”, valt er te lezen.