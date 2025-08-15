ESPN is overtuigd: ‘Nieuwe premier nu werkzaam bij Eredivisie-club’

Ron Jans moet de nieuwe premier van Nederland worden, zo stelt Milan van Dongen donderdagavond bij Voetbalpraat. Cristian Willaert stelt namelijk dat iedere club waar Jans werkt een positieve uitstraling heeft en dat dit zelfs zorgt voor minder ellende op de tribune.

Jans heeft het sinds september 2023 voor het zeggen bij FC Utrecht en doet het momenteel uitstekend. Donderdagavond plaatste hij zich met de Domstedelingen voor de play-offronde van de Europa League, waarmee ze verzekerd zijn van de competitiefase van de Europa League. Onder Jans heeft Utrecht een enorme gunfactor, wat volgens Willaert een verdienste is van de trainer.

Artikel gaat verder onder video

“Hij is de man die het team samenbrengt en zorgt voor een geweldige teamgeest”, begint de verslaggever van ESPN. “Iedere club waar Ron Jans trainer is, heeft een soort positieve uitstraling. Ik had het erover met iemand van het mediateam van FC Utrecht: ik denk echt dat als je Ron Jans als trainer hebt, dat de kans op ellende op de tribune kleiner is. Zo ver gaat die uitstraling.”

Van Dongen vindt dat een uitstekende eigenschap in een premier en vraagt zich af of dat niks voor Jans is. “Misschien dat hij dat na Utrecht wil doen, want Utrecht is zijn laatste klus, zegt hij”, gaat de presentator verder. “Misschien wil hij dat een keer doen, als hoeder des vaderlands.” Van Dongen haalt aan dat Jans bij de mensen in Utrecht al niet meer stuk kan. “Ze vernoemen pleinen naar hem, bruggen. Ze zijn stapelgek op hem.”