ESPN overweegt grote vernieuwingen van Eredivisie-beelden

Foto: © ESPN
Mingus Niesten
26 augustus 2025, 19:11

De ESPN overweegt om de Premier League achterna te gaan, wat tv-beelden betreft. Zo moeten aanvoerders van teams op het hoogste Engelse niveau dit seizoen in de rust interviews afleggen, als onderdeel van een reeks veranderingen.

Sinds dit seizoen worden er in de rust interviews met Premier League-spelers getoond. Het nieuwe tv-contract is dus uitgebreid, iets waar zenders als Sky 7,7 miljard euro voor moesten neerleggen. Dit is een stijging van vier procent ten opzichte van de vorige tv-deal. Maar het rustinterview is niet de enige verandering: cameramannen mogen op het veld stappen bij een doelpuntviering, tv-zenders mogen soms in de kleedkamer filmen (behalve bij besprekingen) en een gewisselde speler mag na een bepaalde hoeveelheid tijd ook geïnterviewd worden.

In sommige competities is dit al jaren de orde van de dag. De Eredivisie is nu ook aan het overwegen deze wijziging te implementeren. Wij zijn natuurlijk altijd geïnteresseerd om het publiek zo dicht mogelijk bij de actie te brengen’’, zegt woordvoerder Maarten van Rooijen van ESPN in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Wel is het van belang dat zoiets van toegevoegde waarde is, al is dat natuurlijk iets subjectiefs. De een vindt van wel, de ander misschien niet.’’

Van Rooijen lijkt wel wat in het plan te zien. "In Engeland is dit een verplichting in het tv-contract, maar als eredivisie, clubs en ESPN zouden we het ook als een gezamenlijk belang kunnen zien. Hoe geven we fans die niet in het stadion kunnen zitten de allerbeste ervaring? Door dat samen te ontwikkelen – in plaats van elkaars ergens toe te verplichten – krijg je een stevigere voedingsbodem voor succes. Maar er moet wel draagvlak voor zijn. Bij clubs, spelers en trainers, maar ook bij supporters. Voor hen doe je het.’’ Bart Nolles (huidig Viaplay-commentator) en Evert ten Napel (voormalig voetbalcommentator), lijken desgevraagd minder heil te zien in het achternagaan van de Premier League. Nolles zou de spelers in de rust juist rust willen geven, terwijl Ten Napel de interviews normaal gesproken weinig toegevoegde waarde vindt hebben.

