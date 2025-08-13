FC Utrecht - Servette FC op tv: hoe laat en waar is het duel te zien?

FC Utrecht neemt het donderdag 14 augustus in de return van de derde voorronde van de Europa League op tegen het Zwitserse Servette FC. De wedstrijd in Stadion Galgenwaard wordt live uitgezonden, maar hoe laat begint het duel? En hoe kun je FC Utrecht - Servette FC kijken als je geen klant bent van Ziggo?

FC Utrecht is goed begonnen aan de derde voorronde van de Europa League. In de heenwedstrijd in Zwitserland werd met 1-3 gewonnen van Servette FC, waardoor de ploeg van Ron Jans een goede uitgangspositie heeft de volgende ronde te bereiken. Weten de Domstedelingen de voorsprong vast te houden, wacht HŠK Zrinjski Mostar of Breidablik in de play-off-ronde. Verliest Utrecht het tweeluik alsnog, zakt het af naar de play-offs van de Conference League, waarin de verliezer van Panathinaikos - Shakhtar Donetsk wacht.

Hoe laat begint FC Utrecht - Servette FC?

FC Utrecht en Servette FC trappen het duel donderdagavond om 20.00 uur af in Stadion Galgenwaard. De UEFA heeft de Engelsman Chris Kavanagh aangewezen om het duel in goede banen te leiden, met Simon Bennett en Ian Hussin als zijn assistenten. Andrew Kitchen is de vierde official. De eveneens Engelse Michael Salisbury fungeert als videoscheidsrechter, met Matthew Donohue als zijn assistent.

Op welke zender is FC Utrecht - Servette FC te zien?

De wedstrijd tussen FC Utrecht en Servette FC is live te zien op Ziggo Sport 2 en Ziggo TV. De voorbeschouwing op het duel begint om 19.30 uur. Ziggo heeft sinds vorig seizoen de uitzendrechten van de drie Europese toernooien. Alle duels in de Champions League, de Europa League en de Conference League zijn dus bij Ziggo te zien. Wie een abonnement heeft bij Ziggo, kan afstemmen op kanaal 999 om het duel tussen FC Utrecht en Servette FC te zien.

Hoe kijk je FC Utrecht - Servette FC als je geen klant bent van Ziggo?

Wie televisie kijkt via een andere aanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN of Odido, kan de wedstrijd gratis bekijken via Ziggo Sport Free. Sinds dit kalenderjaar is daar geen abonnement meer voor nodig. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe Ziggo Sport Free precies werkt.