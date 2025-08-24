‘Feyenoord akkoord met spits van 30,2 miljoen euro’

Feyenoord is meer dan ooit dicht bij de komst van . Het doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Transfermarkt meldt zondagavond op X dat Feyenoord persoonlijk akkoord is met de spits en dat ook en ook een duurdeal met Atalanta nabij is.

Feyenoord wordt al langere tijd gelinkt aan Touré. Atalanta betaalde twee jaar geleden liefst 30,2 miljoen euro aan UD Almería voor de spits uit Mali, maar die is bij de Italiaanse club inmiddels op een dood spoor beland. Vorig seizoen werd hij door Atalanta al een jaar verhuurd aan VfB Stuttgart.

Artikel gaat verder onder video

Aanvankelijk vormden de financiële eisen een obstakel voor Feyenoord, maar inmiddels lijkt er een doorbraak gevonden. Volgens Feyenoord Transfermarkt heeft Touré zijn jawoord gegeven aan de Rotterdamse club en is het ‘nu aan beide clubs om een akkoord te bereiken over de voorwaarden van een huurdeal met een optie tot koop’.

Feyenoord werkt dus aan een huurdeal mét koopoptie. “Touré zelf heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat zijn voorkeur uitgaat naar Feyenoord, waardoor de druk op Atalanta toeneemt om mee te werken aan een deal”, schrijft FR12 op zijn website, gebaseerd op de berichtgeving van Feyenoord Transfermarkt.