‘Feyenoord akkoord met spits van 30,2 miljoen euro’

Feyenoord is meer dan ooit dicht bij de komst van El Bilal Touré. Het doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Transfermarkt meldt zondagavond op X dat Feyenoord persoonlijk akkoord is met de spits en dat ook en ook een duurdeal met Atalanta nabij is.
Feyenoord wordt al langere tijd gelinkt aan Touré. Atalanta betaalde twee jaar geleden liefst 30,2 miljoen euro aan UD Almería voor de spits uit Mali, maar die is bij de Italiaanse club inmiddels op een dood spoor beland. Vorig seizoen werd hij door Atalanta al een jaar verhuurd aan VfB Stuttgart.
Aanvankelijk vormden de financiële eisen een obstakel voor Feyenoord, maar inmiddels lijkt er een doorbraak gevonden. Volgens Feyenoord Transfermarkt heeft Touré zijn jawoord gegeven aan de Rotterdamse club en is het ‘nu aan beide clubs om een akkoord te bereiken over de voorwaarden van een huurdeal met een optie tot koop’.
Feyenoord werkt dus aan een huurdeal mét koopoptie. “Touré zelf heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat zijn voorkeur uitgaat naar Feyenoord, waardoor de druk op Atalanta toeneemt om mee te werken aan een deal”, schrijft FR12 op zijn website, gebaseerd op de berichtgeving van Feyenoord Transfermarkt.
Kameraden, mooie inspanning van Feyenoord. Wanneer El Bilal weer aan het voetballen komt dan kan dit lucratief uitpakken. Enfin nu nog een linksback/centrale linker verdediger en incomming transfers zijn wel klaar tenzij een buitenkans zich voordoet.
paniekaankoop nummer zoveel. En veel te laat na de uitschakeling in de CL door Fenerbahce. Te kloese en Rvp hadden beter hun selectie voor fenerbahce op orde kunnen hebben.
