Vermoedelijke opstelling Feyenoord: houdt Van Persie vast aan dezelfde elf?

Feyenoord wil zich zaterdagavond tegen Excelsior herstellen van de pijnlijke zeperd tegen Fenerbahçe in de derde voorronde van de Champions League. Dit zal trainer Robin van Persie hoogstwaarschijnlijk met dezelfde elf namen als midweeks in Turkije doen. Op de persconferentie verklapte de oefenmeester in ieder geval al de basisplaats van , die in Istanbul hoogst ongelukkig was.

Voor Lotomba liep de return in het Şükrü Saracoğlustadion in de derde voorronde van de Champions League uit op een ware deceptie. De Zwitser, die door het ontbreken van Givairo Read (geblesseerd) en Bart Nieuwkoop (kreeg rust) de enige 'volwaardige' optie op de rechtsbackpositie was, mocht zich vooral de 3-1 van Archie Brown en de 5-2 van Anderson Talisca aanrekenen. Beide goals vielen na onnodig balverlies van Lotomba. Ook bij de 2-1, van de voet van John Durán, ging de rechtsback met een halfhartige ingreep zeker niet vrijuit.

Desalniettemin krijgt Lotomba tegen Excelsior gewoon weer een nieuwe kans, zo onthulde Van Persie op de persconferentie voorafgaand aan het Rotterdamse onderonsje. "Ik heb hem ook meteen verteld dat hij tegen Excelsior gewoon een basisplaats heeft", sprak de oefenmeester. De achterhoede wordt verder waarschijnlijk gevormd door Anel Ahmedhodzic, Tsuyoshi Watanabe en Jordan Bos. De kans is groot dat Timon Wellenreuther wederom het Feyenoord-doel verdedigd.

Op het middenveld kan Van Persie nog altijd niet over Jakub Moder beschikken, waardoor het te verwachten valt dat In-Beom Hwang en Quinten Timber de controleurs op het middenveld zullen zijn. De middelste linie wordt gecomplementeerd door aanvoerder Sem Steijn. Ook voorin zal er hoogstwaarschijnlijk niet gewisseld worden, wat betekent dat Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda en Leo Sauer voor de doelpunten zullen moeten gaan zorgen.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos; Hwang, Timber, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Sauer