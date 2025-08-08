Van Persie geeft update over fitheid Moder en Smal

Robin van Persie kan zaterdagavond in het duel met NAC Breda ook niet beschikken over en . Dat bevestigde de Feyenoord-trainer op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd in de Eredivisie. Voor Smal heeft Van Persie goede hoop dat hij er tegen Fenerbahçe wel weer bij kan zijn.

Zowel Moder als Smal ontbraken bij de laatste oefenwedstrijd van Feyenoord tegen VfL Wolfsburg. De Poolse middenvelder kampte met lichte klachten, waardoor Van Persie geen risico met hem wilde nemen. Ook het duel met Fenerbahçe moest de sterkhouder echter laten schieten. Smal liep in de voorbereiding ook een blessure op en was eveneens niet van de partij bij de laatste twee wedstrijden van de Rotterdammers.

Artikel gaat verder onder video

Op de persconferentie werd Van Persie gevraagd naar de stand van zaken wat betreft Moder, maar de oefenmeester had slecht nieuws. "Hij zit helaas niet bij de selectie", vertelt die trainer, die het ook zo goed als uitsluit dat de Pool dinsdag in Turkije wel weer van de partij is. "Dat is de vraag, maar die kans is niet zo heel groot."

Net als Moder zal ook Smal niet van de partij zijn als Feyenoord het zaterdagavond om 18.45 uur in De Kuip opneemt tegen NAC. "Gijs gaat wel de goede kant op, hij heeft ook een aantal dagen buiten getraind. Hij zal er morgen alleen nog niet bij zijn. Ik hoop richting Fenerbahçe wel, maar dat moeten we maandag nog even bekijken", aldus Van Persie, die nog wel wat knopen door te hakken heeft. "Met hoe het er afgelopen woensdag hebben we alleen een aantal keuzes te maken met een aantal spelers die er wel of niet bij zijn, qua selectie."