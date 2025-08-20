Live voetbal

'Quinten Timber een van de topkandidaten voor Duitse topclub'

Quinten Timber in actie voor Feyenoord tegen Fenerbahçe
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
20 augustus 2025, 19:39

De belangstelling voor Quinten Timber neemt toe. In navolging van West Ham United lijkt nu ook het Bayer Leverkusen van trainer Erik ten Hag zich bij de gegadigden te voegen voor de middenvelder van Feyenoord.

Florian Plettenberg van Sky Sport meldt op X dat Die Werkself Timber, die dit seizoen de aanvoerdersband verloor bij Feyenoord, heeft toegevoegd aan de shortlist. De 23-jarige middenvelder behoort tot de drie belangrijkste kandidaten om het middenveld van Bayer Leverkusen te versterken.

Timber beschikt in De Kuip over een contract tot de zomer van 2026, waardoor Feyenoord de middenvelder deze zomer wel moet verkopen als het nog wat aan hem wil verdienen. Het is namelijk niet bekend of de vijfvoudig Oranje-international zijn contract in Rotterdam-Zuid gaat verlengen.

Eerder vandaag werd bekend dat West Ham United Timber op een schaduwlijst heeft staan. The Hammers zijn op zoek naar een nieuwe middenvelder en hebben daarvoor meerdere kandidaten in het vizier. Een daarvan is middenvelder Mateus Fernandes van Southampton. West Ham United heeft een bod op hem uitgebracht, dat is afgewezen. Daarnaast is Marc Casado (FC Barcelona) in beeld. Ook op hem is een bod uitgebracht. De kans dat dit tot een akkoord gaat leiden is echter klein.

Mocht Timber de overstap maken naar Leverkusen, dan wordt hij de tweede middenvelder die deze zomer de Eredivisie verruilt voor de Duitse topclub. Malik Tillman ging hem eerder deze transferwindow al voor. Bij Leverkusen komt Timber dan ook Ten Hag tegen, wie hij al kent van zijn tijd bij Ajax. Onder het bewind van de oefenmeester zat Timber enkele malen bij de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. Tot minuten kwam het echter niet.

ERIMIR
3.203 Reacties
409 Dagen lid
37.206 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Zou voor hem ook een sportieve vooruitgang zijn.

Copa
1.942 Reacties
709 Dagen lid
22.438 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Zonder meer. Voor Feyenoord is het te hopen dat hij gaat. Ten eerste is zijn vervanger al gekocht en ten tweede is hij nu nog wat waard en volgend jaar helemaal niets meer. Feyenoord had toch Targallini of zo gekocht? Ik dacht een Marokkaanse international waar is hij gebleven? Geblesseerd? Gepasseerd?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Quinten Timber

Quinten Timber
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
2
0
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
2
8
6
2
PSV
2
7
6
3
Feyenoord
2
3
6
4
PEC
2
3
6
5
AZ
2
3
4

Complete Stand

