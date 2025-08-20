'Quinten Timber een van de topkandidaten voor Duitse topclub'

De belangstelling voor neemt toe. In navolging van West Ham United lijkt nu ook het Bayer Leverkusen van trainer Erik ten Hag zich bij de gegadigden te voegen voor de middenvelder van Feyenoord.

Florian Plettenberg van Sky Sport meldt op X dat Die Werkself Timber, die dit seizoen de aanvoerdersband verloor bij Feyenoord, heeft toegevoegd aan de shortlist. De 23-jarige middenvelder behoort tot de drie belangrijkste kandidaten om het middenveld van Bayer Leverkusen te versterken.

Timber beschikt in De Kuip over een contract tot de zomer van 2026, waardoor Feyenoord de middenvelder deze zomer wel moet verkopen als het nog wat aan hem wil verdienen. Het is namelijk niet bekend of de vijfvoudig Oranje-international zijn contract in Rotterdam-Zuid gaat verlengen.

Eerder vandaag werd bekend dat West Ham United Timber op een schaduwlijst heeft staan. The Hammers zijn op zoek naar een nieuwe middenvelder en hebben daarvoor meerdere kandidaten in het vizier. Een daarvan is middenvelder Mateus Fernandes van Southampton. West Ham United heeft een bod op hem uitgebracht, dat is afgewezen. Daarnaast is Marc Casado (FC Barcelona) in beeld. Ook op hem is een bod uitgebracht. De kans dat dit tot een akkoord gaat leiden is echter klein.

Mocht Timber de overstap maken naar Leverkusen, dan wordt hij de tweede middenvelder die deze zomer de Eredivisie verruilt voor de Duitse topclub. Malik Tillman ging hem eerder deze transferwindow al voor. Bij Leverkusen komt Timber dan ook Ten Hag tegen, wie hij al kent van zijn tijd bij Ajax. Onder het bewind van de oefenmeester zat Timber enkele malen bij de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. Tot minuten kwam het echter niet.