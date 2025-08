Gloukh spreekt in eerste Ajax-interview meteen enorme doelstelling uit

heeft in zijn eerste interview namens Ajax een behoorlijke doelstelling uitgesproken. De nieuwe aanvallende middenvelder van de Amsterdammers wil aankomend seizoen bij liefst 25 doelpunten betrokken zijn, zo zegt hij voor de camera’s van ESPN.

Ajax maakte de komst van Gloukh deze week officieel. De Israëliër komt voor een bedrag van minimaal 14,75 miljoen euro over van Red Bull Salzburg en spreekt in zijn eerste interview tegenover ESPN direct een flinke doelstelling uit. “Mijn doel is rond de vijftien goals en tien assists, maar we zullen zien”, zegt de middenvelder.

Dat Gloukh een goal kan maken, staat echter buiten kijf. De middenvelder was afgelopen seizoen namens Red Bull Salzburg goed voor tien treffers en vijf assists. Het jaar daarop was hij betrokken bij nog meer goals, namelijk negentien (zeven goals en twaalf assists). Bij Ajax moet er echter nog een flink schepje bovenop.

“Ik hou van dribbels, passen, scoren, assists. Ik wil voor energie zorgen bij ploeggenoten. Ik wil met grote uitslagen winnen. Ik hou van het samenspel met ploeggenoten, zoals combinaties en dribbels. Ik ben niet egoïstisch. De connectie met het team is het belangrijkste”, stelt Gloukh verder.